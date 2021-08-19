新华社海地莱凯8月18日电 特写：在断壁残垣中努力恢复生活——海地地震震中地区见闻

新华社报道员卡罗琳娜·恩达拉

18日，清晨第一缕阳光再次照亮海地南部省首府莱凯，一户农民在自家后院醒来——因为担心随时可能发生的余震，他们只能在后院过夜。

14日上午，海地西部尼普斯省发生7.2级地震。莱凯距震中不到50公里。

尽管市中心满布断壁残垣，但莱凯市的民众已经开始努力恢复日常生活。

街道上挤满了汽车、摩托车和行人，昨天还空荡荡的市场今天已响起了叫卖声。记者看到，商贩们在出售水果、蔬菜、熟食、服装等，有的商贩还在售卖从废墟里回收的建筑材料。

在市中心一家餐馆里，五六张桌子坐满了食客。店主乔纳斯说：“餐馆因为地震歇业了两天，昨天我们已恢复营业，今天顾客开始多了起来。可能是因为饥饿，今天来的客人点餐点得格外多。”

市中心逐步恢复元气，但在人满为患的当地医院里，情况依然严峻。

医院床位已用完，大量伤患躺在地上接受治疗，陪护的亲属守在旁边。医院里拥挤、嘈杂，不时传出孩童的哭声。

珍妮弗是从美国前来支援的护士。“当地医院的部分手术室在地震中被毁，所以现在还有很多严重的外伤病人在等待手术。我们仍然缺少药品等医疗物资和外科手术需要的材料。”她对记者说。

突然一阵晃动，余震发生了。病房里一阵慌乱，家属们或用担架抬着、或搀扶着伤患离开医院。几分钟后，跑到医院外的人们发现余震烈度不大，纷纷重新回到病房。

当一切似乎平静下来时，一名52岁的女子被宣告去世了。陪护在旁的儿子默默看着医生收拾治疗器具、登记死者。

海地民防部门数据显示，截至18日下午，此次地震已造成至少2189人死亡、12268人受伤，5.3万多座房屋被毁。

为缅怀地震死难者，海地17日起进入为期三天的全国哀悼。（参与记者：王钟毅）

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