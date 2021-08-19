新华社洛杉矶8月18日电 综述：美国西部“缺水时代”正式到来

新华社记者黄恒

随着美国政府历史上首次宣布科罗拉多河进入缺水状态，美国媒体17日评论说，整个西部的“缺水时代”正式到来。明年开始，科罗拉多河下游大约4000万人饮用和灌溉用水将受到直接影响。

科罗拉多河发源于美国科罗拉多州的落基山脉，全长2300多公里，干流流经犹他、亚利桑那、内华达、加利福尼亚等州和墨西哥，最后注入太平洋。科罗拉多河构成了美国西部最大的水利系统——由于它流经大片干旱和半干旱地区，故有“西南部生命线”之称。

美国灌溉局16日发布声明说，经过测算和评估，科罗拉多河正式进入缺水状态，并将由此启动一级供水管制措施。自明年1月1日起，该河下游美国最大的水库米德湖水库将减少1922年水资源分配协议中规定的对下游不同地区的供水量，其中亚利桑那州配额将减少18%，内华达州减少7%。墨西哥也从米德湖取水，该国年度分配量将减少5%。美国灌溉局同时表示，“不远的将来，有可能采取进一步限制用水的措施”。

美国人口最多的加利福尼亚州虽然暂未受到科罗拉多河一级供水管制的影响，但也开始采取措施应对“缺水时代”。加州政府上月呼吁全体居民将用水量减少15%，本月17日再次对加州南部地区发布“供水警报”，要求公众节约生产和生活用水，如情况进一步恶化，将对违反节水规定的单位和个人处以罚款。据估算，南加州1900万人口将受到影响。

美国灌溉局16日发布一份研究报告，利用大量数据和数学模型，预测科罗拉多河沿岸未来水务运营的情况。结果显示，到2022年，美国最大的两座水库米德湖和鲍威尔湖的水位将进一步下降。上个月，这两座位于科罗拉多河流域的水库水位均创下历史新低。总体来看，当前整个流域各个水库的蓄水量只有库容量的40%，远低于去年同期的49%。

专家指出，美国西部“缺水时代”的出现，是该地区水资源供需长期失衡累积的结果，米德湖及其上游的鲍威尔湖自2000年开始，水位便呈持续下降趋势。造成供需失衡的主要原因包括水资源分配规划不合理、人口增长过快和全球气候变暖。

首先，涉及科罗拉多河流域7个州和墨西哥的供水协议签署于近100年前，当时恰好是历史上的丰水期，协议依据的径流量数据与现在差距很大。其次，科罗拉多河下游美国最干旱地区出现了许多大型城市，包括菲尼克斯、盐湖城和拉斯维加斯，再加上农业开发不断扩展，用水需求远超负荷。最后，由于气候变化，美国西部当前处于史上罕见的极度干旱，气温上升导致西部部分冬季降水由雪变成了雨，高山积雪减少、融雪加快等进一步造成蒸发量上升，减少了河流径流量。

斯坦福大学西部水资源项目城市水资源政策主管纽莎·阿贾米上月接受美国环保新闻网站Earther采访时指出，包括水资源管理在内，当前美政府对生态体系的管理落后于需求，气候变化“不断提醒人们，这个体系是一个设计糟糕的系统，我们的管理考虑得并不周到”，美国需采取更多行动以避免更大灾难。

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