新华社联合国8月18日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵18日在安理会关于维和行动与技术问题公开辩论会上发言，强调新技术应用要以增进维和人员安全为重点，并应尊重当事国主权和意愿。

戴兵说，作为维护国际和平与安全的重要手段，联合国维和行动为推动政治进程、监督实施停火、保护弱势群体发挥了重要作用。同时，随着冲突、争端形式和性质的变化，维和行动面临的风险和挑战更趋复杂。各类技术应用有助于提高维和行动能力和效率，降低维和人员安全风险。中方支持充分利用技术工具，不断加强维和行动履行授权的能力。中方提出以下建议：

第一，新技术应用要以增进维和人员安全为重点。维和行动可充分运用科技手段，增强信息收集和分析、风险预警、应急反应和紧急救援等能力，降低维和人员安全风险。

第二，维和行动运用各类新技术应尊重当事国主权和意愿。维和特派团使用各类技术开展侦察和监测活动，需提前与当事国协商，确保有关技术的使用充分尊重当事国主权，遵守不干涉内政等《联合国宪章》的宗旨原则，并符合维和行动基本原则。维和特派团应结合实际需要，根据安理会授权要求使用相关技术，避免损害当事国国家安全、公共安全和信息安全。中方去年提出《全球数据安全倡议》，可为规范维和行动使用信息技术、加强数据安全提供参考。

第三，维和行动使用新技术需要配套支持和保障。为促进维和行动有效利用新技术装备，出兵国和出警国自携装备清单应及时予以更新，同时综合考虑成本效益，进行合理规划。所有会员国应及时、足额缴纳维和摊款，出兵国与出警国装备和人员补偿应及时到位，为维和行动使用新技术提供充足保障。

戴兵说，中国作为安理会常任理事国中最大的维和行动出兵国，高度重视技术在维和行动中的运用，并积极响应联合国倡导的三方合作机制，在新技术应用方面为其他出兵国及区域组织的维和行动提供支持。中国—联合国和平与发展基金开展了有关打造智慧营地、加强数据分享等通过科技手段改进维和营地安全、提高维和行动能力的项目。中方愿继续同安理会成员和国际社会一道，为推动维和行动不断发展，保护维和人员安全贡献力量。

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