新华社华盛顿8月18日电 新冠疫情暴发以来，美国一些政客炮制新冠病毒“实验室泄漏论”“实验室合成论”。如果真相信这些阴谋论，美国应该首先“自查”，因为多项科研成果和专利信息显示，美国专家拉尔夫·巴里克是“合成冠状病毒第一人”。

现年67岁的巴里克是美国北卡罗来纳大学教堂山分校病毒学和传染病学教授，在冠状病毒领域已深耕30多年，并有自己的实验室。

早在2003年，“非典”（SARS）疫情暴发后不久，巴里克就克隆了具有传染性的SARS病毒毒株。北卡罗来纳大学校刊《奋进者》2003年秋季号报道说，巴里克当时是在马里兰州的“美国陆军顶级BSL3实验室”，即德特里克堡生物实验室完成了这次实验。校刊还说，巴里克是“唯一能克隆所有冠状病毒的美国研究人员”。

2004年，巴里克团队开始“SARS病毒逆向遗传学”研究，并连续多年获得美国国家卫生研究院基金资助。项目介绍上说：“我们是美国唯一能成功组装SARS病毒、鼠肝炎病毒和猪传染性肠胃炎病毒的全序列互补DNA（cDNA）的研究团队。”这项研究分三步：第一是制作SARS病毒的全序列互补DNA克隆，第二步是用这个互补DNA克隆来合成SARS病毒，第三步是用鼠细胞验证这样制作的SARS病毒的传染性。互补DNA特指在体外经过逆转录后与RNA互补的DNA链，可作为合成冠状病毒等RNA病毒的“中介”。

2008年11月25日，巴里克团队在美国《国家科学院学报》网络版发表论文《合成重组的SARS样冠状病毒对培养细胞和实验鼠具有传染性》，宣布这次研究成功。有媒体称，这是全球首次在实验室人工合成SARS病毒。

下一步，巴里克团队开始尝试“杂交”不同的冠状病毒。2015年11月，巴里克团队在《自然·医学》杂志发表论文说，他们成功制作了一种“嵌合体”病毒，拥有一种蝙蝠冠状病毒的刺突蛋白和另一种冠状病毒的骨干，这种“嵌合体”病毒对人类细胞有传染性。

记者查阅美国专利局网站发现，巴里克团队拥有与合成病毒相关的多项专利。比如，一项编号为7279327的专利于2002年4月申请，2007年10月获批，名为“制作重组冠状病毒的方法”。巴里克曾在多个场合承认，他的团队掌握了合成多种冠状病毒的独家技术。

(责编：徐祥丽、崔越)