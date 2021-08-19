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拜登：美军将留在阿富汗直到所有美国人撤出

2021年08月19日13:35 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿8月18日电（记者刘品然）美国总统拜登18日表示，美军将留在阿富汗直到所有美国人撤出。

　　拜登当天在接受美国广播公司采访时表示，美方试图在8月31日前将所有美国人撤出阿富汗；届时若撤离未完成，美军会继续留在该国直到将所有美国人撤出。

　　他还说，目前阿富汗塔利班允许美国人撤离，但此前与美方合作的阿富汗人在撤离时遇到困难。

　　美国常务副国务卿舍曼当天在记者会上说，美方注意到有关塔利班阻挠阿富汗人前往机场的报道。她说，塔利班此举违反其向美方做出的承诺，美方正与塔利班方面沟通。

　　美国驻阿富汗大使馆当天早些时候发布预警说，美国政府无法确保个人前往机场的通行安全。

　　国防部长奥斯汀当天在五角大楼记者会上说，目前已部署4500名美军至喀布尔机场，但美军任务是确保机场安全，美军不具备在机场外接救大量人员的能力。他还说，现场美军未与阿富汗塔利班出现敌对行为。

　　五角大楼发言人柯比18日说，美军机在过去24小时内从阿富汗撤出约2000人。奥斯汀表示撤出人数离期望值仍有差距。国防部17日表示，美军在最佳条件下可实现每天撤出5000至9000人。据美媒报道，目前仍有超过一万名美国人滞留阿富汗。

　　拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制阿首都喀布尔，宣布“战争结束”。同日，阿富汗总统加尼在社交媒体上宣布，为避免流血冲突，他已离开阿富汗。

(责编：徐祥丽、崔越)

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