新华社银川8月18日电（记者赵倩）18日，中阿旅行商大会（中阿休闲旅游论坛）在宁夏银川市和北京两地同步举行，来自中国和埃及、摩洛哥、突尼斯等阿拉伯国家旅游主管部门代表、驻华使馆外交官及国际旅游机构驻华代表、国内大型旅游企业代表等通过线下、线上的形式，共商如何拓展中阿休闲旅游深度合作。

当前全球新冠肺炎疫情反复，防控形势仍然严峻复杂，国际旅游业还远未恢复，在此背景下举办本次大会，对中国和阿拉伯国家积极探讨如何应对疫情，着眼疫后旅游恢复具有重要意义。文化和旅游部副部长张旭说，面对疫情挑战，中国努力践行打造“中阿命运共同体”和共建“一带一路”倡议，和阿拉伯各国旅游主管部门保持密切合作，加强政策沟通和信息交流，积极分享旅游领域应对疫情的经验和方案。

张旭表示，中国愿意和阿方进一步加强政府间文化和旅游交流与合作，加强政策对接，共享资源优势，深入挖掘丝绸之路文化遗产内涵，共同开发反映中阿人民传统友谊的旅游产品。

作为中国-阿拉伯国家博览会重要活动，中阿旅行商大会（中阿休闲旅游论坛）已成功举办4届，签署各类旅游合作协议93项，有力地推动了“一带一路”沿线国家的旅游交流与合作。

(责编：牛镛、袁勃)