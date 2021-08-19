人民网联合国8月18日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵18日在安理会关于维和行动与技术问题公开辩论会上发言表示，中方支持利用新技术提高维和行动能力和效率，降低维和人员安全风险。

戴兵说，联合国维和行动作为维护国际和平与安全的重要手段，为推动政治进程、监督实施停火、保护弱势群体发挥了重要作用。同时，随着冲突和争端形式和性质的变化，维和行动面临的风险和挑战更趋复杂。各类技术的应用有助于提高维和行动能力和效率，降低维和人员安全风险。

戴兵指出，新技术应用要以增进维和人员安全为重点。维和行动可充分运用科技手段，增强信息收集和分析、风险预警、应急反应和紧急救援等能力，降低维和人员安全风险。简易爆炸装置已成为导致维和人员伤亡的重要原因。秘书处根据安理会今年5月通过的主席声明，就维和行动应对简易爆炸装置威胁提交独立战略评估报告时，可充分考虑如何运用技术手段，降低和防范简易爆炸装置威胁。

他指出，维和行动运用各类新技术应尊重当事国主权和意愿。维和特派团使用各类技术开展侦察和监测活动，需提前与当事国协商，确保有关技术的使用充分尊重当事国主权，遵守不干涉内政等联合国宪章的宗旨原则，并符合维和行动基本原则。维和特派团应结合实际需要，根据安理会授权要求使用相关技术，避免损害当事国国家安全、公共安全和信息安全。中方去年提出了《全球数据安全倡议》，可为规范维和行动使用信息技术、加强数据安全提供参考。

他指出，维和行动使用新技术需要配套支持和保障。为促进维和行动有效利用新技术装备，出兵国和出警国自携装备清单应及时予以更新，同时综合考虑成本效益，进行合理规划。所有会员国应及时、足额缴纳维和摊款，出兵国与出警国装备和人员补偿应及时到位，为维和行动使用新技术提供充足保障。为提高维和人员运用新技术的能力，安理会、出兵国、出警国和秘书处可加强协调，加强对维和人员有针对性的培训，并及时总结经验和最佳做法。

戴兵表示，中国作为安理会常任理事国中最大的维和行动出兵国，高度重视技术在维和行动中的运用，并积极响应联合国倡导的三方合作机制，在新技术应用方面为其他出兵国及区域组织的维和行动提供支持。中国—联合国和平与发展基金开展了有关打造智慧营地、加强数据分享等通过科技手段改进维和营地安全、提高维和行动能力的项目。

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