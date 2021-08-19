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美联储多数官员认可年内缩减购债计划

2021年08月19日11:21 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿8月18日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会18日公布的7月货币政策会议纪要显示，多数美联储官员认为今年开始缩减资产购买计划“可能是适当的”。

　　会议纪要显示，多数美联储官员认为，美国经济已经朝着物价稳定目标取得进一步的实质性进展，并接近达到美联储设定的充分就业目标。如果未来美国经济增长符合预期，那么今年开始缩减资产购买计划“可能是适当的”。

　　鉴于近期通胀数据持续高于预期，一些官员认为美联储应在未来几个月相对较快地开始缩减资产购买规模，以缓解通胀攀升风险，同时为美联储可能在明年经济好转的前提下加息做好准备。但也有美联储官员认为，应在有更多就业市场复苏的证据之后，于明年早些时候开始缩减购债规模。

　　会议纪要还显示，很多美联储官员认为，变异新冠病毒德尔塔毒株快速传播以及通胀压力给美国经济前景带来较高不确定性。

　　在7月货币政策例会后，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，同时保持每月不少于1200亿美元的资产购买规模。美联储主席鲍威尔当时表示，美国通胀水平较预期更高、更持久的可能性正在增加。如果有迹象表明长期通胀预期正“实质性、持续地”超出目标水平，美联储将会调整货币政策立场。

(责编：徐祥丽、崔越)

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