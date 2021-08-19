新华社北京8月19日电 题：“人权灯塔”实为“拐卖大国”的美国真相

新华社记者柳丝

长期以来，美国不遗余力地在全球范围内将自己标榜为“人权灯塔”。然而，事实真相是，所谓的“人权灯塔”不仅疏于保护人权，甚至是侵犯人权的惯犯。人口贩运是美国无法粉饰的原罪，这一问题在美国至今依然令人触目惊心。

1619年第一批非洲黑人被运到“新大陆”，开启了美国数百年贩卖、虐待和歧视黑奴的血泪历史。倡导“人人生而平等”的《独立宣言》起草者、美国第三任总统托马斯·杰斐逊，一生中不仅有过600多名奴隶，甚至还创造了一个关于奴隶投资价值的公式——他曾在给华盛顿总统的一封信中计算他的种植园的利润和损失，承认每年从黑人孩子的出生中获得4%的利润。

如今，奴隶制虽然已被正式废除150多年，但人口贩运的犯罪行为在美国依然猖獗。美国国务院2018年承认，美国是强迫劳动、奴役受害者的来源国、中转国和目的地国，合法和非法行业都存在人口贩运情况，包括商业、酒店业、旅游业、农业、家政服务、建筑、餐馆、按摩院、乞讨、毒品走私等。受害者既有本国公民，也有来自世界上几乎每一个地区的外国公民，甚至包括妇女、儿童和残疾人等弱势群体。

人口贩运在美国到底有多严重？过去5年，美国50州和华盛顿哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩运案，每年从境外贩运至美国从事强迫劳动的人口多达10万人，其中一半被贩运到“血汗工厂”或遭受家庭奴役。美国全国人口贩卖举报热线的统计显示，2012年至2017年接报案件数从3200多个增长到超过8500个，呈现显著上升趋势。

在美国的人口贩运案件中，女性和儿童占据相当大比例，其中不少是“性贩运”受害者。根据美国反人口贩卖组织“递送基金会”2020年发布的报告，美国每年有1.5万至5万名妇女和儿童被迫成为性奴。美国联邦调查局人口贩运受害者问题专员劳拉·里索曾在案件调查报告会上指出，“美国是全世界‘性贩运’的第一目标国家。”里索回忆，她遇到的最年幼受害者才10岁。

美国人口贩运问题之所以如此严重，重要原因在于美执法机构打击不力、司法系统频频“缺位”。美国《大西洋月刊》援引北弗吉尼亚人口贩运探员比尔·沃尔夫的话说，人口贩运罪行泛滥是美国执法机构不断挣扎面对的问题，“一次又一次地看到恶性循环”。根据美国城市研究所和美国东北大学2014年一份研究报告，美国执法部门常常不帮助被强迫劳动的受害者，有时甚至站在人贩子一边。由于受害者往往没有能力起诉人贩子，大多数律师也不愿花时间去帮助他们，导致他们经常得不到应得的赔偿。

美国国务院监测和打击人口贩运活动办公室前负责人刘易斯·德巴卡坦言，严重的人口贩运问题背后，暴露了美国治理体制的系统性弊端，“这不是某一个烂苹果需要处理的问题，而是整筐苹果都有问题”。一个令人深思的典型案例是，美国亿万富豪爱泼斯坦长期进行性贩卖勾当，然而由于他与美国高层政商关系颇为密切，交友遍及华盛顿、华尔街、好莱坞，居然常年得到美国司法系统的宽大处理。

人口贩运问题不过是美国人权罪行的冰山一角。事实表明，在人权领域劣迹斑斑的美国根本没有资格拿“人权”说事，美国政府的当务之急，不是打着“人权”幌子谋取政治私利、维护美式霸权，而是踏踏实实回应民众诉求，扎扎实实改善人权，提高保护人民生存权、发展权的基本能力。奉劝一些美国政客，少说漂亮话，少抹黑别人，要多把心思用在为民众做实事上！

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