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IMF暂时冻结阿富汗获取特别提款权渠道

2021年08月19日11:20 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿8月18日电 国际货币基金组织（IMF）18日宣布，暂时冻结阿富汗获得特别提款权等资源的渠道。

　　一名IMF新闻发言人当天发表声明说，目前国际社会在承认阿富汗政府方面缺乏明确性，因此该国将无法获得特别提款权或IMF的其他资源。

　　特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。本月初，IMF理事会批准规模为6500亿美元的新一轮特别提款权普遍分配方案，以增加全球流动性，并定于8月23日按照现有份额比重提供给各成员。

　　据路透社报道，按照现有份额比重，阿富汗本应获得总额约相当于4.4亿美元的特别提款权。

　　另据法新社报道，美国白宫一名官员曾表示，将冻结在美国的阿富汗政府资产。报道援引阿富汗央行负责人的话说，阿央行拥有包括现金、黄金和证券在内价值约90亿美元的外汇储备，其中约70亿美元储备存放于美国。

　　阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德17日表示，塔利班目前已完全控制首都喀布尔局势，法律和秩序已恢复。

(责编：徐祥丽、崔越)

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