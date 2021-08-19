“政党外交与推动构建人类命运共同体”座谈会召开。中国人民大学重阳金融研究院供图

人民网北京8月19日电 近日，由中共中央对外联络部世界政党研究所、中国人民大学重阳金融研究院共同主办的“政党外交与推动构建人类命运共同体”座谈会在中国人民大学召开。国内著名专家学者、媒体记者等共100多人齐聚一堂，共同探讨未来中国共产党如何同世界政党加强合作，共建人类命运共同体。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文主持开幕式，他谈到中国共产党与世界政党领导人峰会上习近平总书记的讲话向全世界分享了中国智慧，同时也对如何推动政党外交和推动构建人类命运共同体提供了新的启发。

中联部世界政党研究所所长、中联部研究室主任金鑫表示，中国共产党与世界政党领导人峰会是国际政党交往史上的一次盛会。峰会汇聚了携手构建人类命运共同体的全球政党力量，庄严发出了坚定维护国际公平正义的时代强音，全面展示了中国共产党宽广博大的国际情怀。金鑫倡议以建党百年为契机，探究好新型中国共产党与世界关系，用中国理论阐释中国实践，用中国实践升华中国理论，充分鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量，为打造新型中国共产党和世界关系做好思想准备和理论准备。

中国人民大学副校长刘元春在发言中谈到，政党要积极发挥国际引领作用，要引领国际、国内力量为多数人谋福祉，而不是为少数人。在当今世界复杂多变的新形势下，各国政党都面临新挑战，例如疫苗分配的公平性、变种病毒及新型疫苗的研发、贫富差距的持续扩大、国际经济的碎片化等。这不仅仅考验着每一个政党对其国内的作用，更考验着政党的国际引领作用是否足够强大，也定义着人类命运共同体的未来走向。要引领国际、国内社会合理平衡短期目标与长期目标的相互影响，目及长远，着力当前。政党都有自己的使命与政策，既需要长期目标确立奋斗方向，也需要短期目标脚踏实地逐步实现理想。因此，政党在短期目标与长期目标中应该寻求一种平衡。两者互相影响，缺一不可。要引领国际、国内潮流以追求道义为宗旨，而不是以追求利益为目标。每一个政党都需要面对追求利益还是追求道义的选择，它不仅仅关乎每个政党的生存、更关乎每个国家的兴衰甚至整个人类命运共同体的走向。

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲指出，世界正处于一个历史的十字路口，世界经济格局已经并将继续发生调整和演化。各国到了与全球同频共振的时代，认识这个充满矛盾的时代，认识这个充满希望的时代，站在人类道德道义的制高点上，坚定不移地推进“一带一路”建设，让经济全球化的正面效应更多释放出来，让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处，共同推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，迎接人类更加美好的明天。

随后，嘉宾围绕“如何看待中国共产党与世界关系的历史性变化” “新时期政党外交：定位、战略与创新” “中国共产党与世界政党领导人峰会：内涵、意义、影响”三个主题开展座谈会，共有20多位嘉宾参与。

(责编：高歌、常红)