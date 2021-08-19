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欧盟六七月太阳能发电量创新高

2021年08月19日08:46 | 来源：新华网
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　　总部位于英国的气候及能源智库“恩伯”18日说，欧洲联盟6月和7月太阳能发电量创历史新高，占欧盟同期发电总量的10%。

　　恩伯在报告中说，欧盟六七月太阳能发电量接近39太瓦时（1太瓦时为10亿度电），是2018年同期的将近3.6倍。在西班牙、德国等8个欧盟成员国，太阳能发电量均刷新本国最高纪录。

　　德国太阳能发电量最多，达13.4太瓦时，占德国同期发电总量的17%。西班牙则是近4年来同期太阳能发电量增长最迅速的欧盟国家，太阳能发电量由2018年同期的3.1太瓦时增至6.4太瓦时，占西班牙同期发电总量的16%。

　　路透社援引恩伯分析师查尔斯·穆尔的话报道，光伏产业出现“令人激动的绿芽，但总体增长速度还不够快”。

　　依据恩伯的报告，欧盟六七月煤炭发电量占发电总量的14%，仍高于太阳能发电量。

　　为应对气候变化，欧盟委员会先前提议修改可再生能源法规，以推动风能、太阳能等绿色能源发展。按照报告说法，欧盟2019年和2020年太阳能发电量年均增加14太瓦时，今年增量有望与前两年年均持平。但若要实现2030年预期目标，今后每年太阳能发电量需增加大约30太瓦时。

　　按照欧盟先前设定的目标，可再生能源占能源消耗总量的比例应在2030年前达到40%。2019年这一数字为将近19%。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：徐祥丽、崔越)

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