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疫情难控 美国计划延长公共交通“口罩令”

2021年08月19日08:46 | 来源：新华网
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　　为防止新冠疫情持续蔓延，美国政府计划将全美公共交通系统“口罩令”延长至明年1月18日。美国新冠确诊病例近期因德尔塔毒株传播而激增，平均单日新增病例已经超过13万例。

　　美国运输安全管理局一名发言人17日说，延长“口罩令”意在尽量减少新冠病毒在公共交通工具中的传播。

　　路透社援引知情人士说法报道，美国主要航空公司当天与运输安全管理局和疾病控制和预防中心召开电话会议，获知“口罩令”将延长。

　　美国现行公共交通“口罩令”在美国新政府1月上台后不久开始实施，原定持续至9月13日。

　　根据“口罩令”，在美国境内或进出美国，等待和搭乘公共交通工具，包括飞机、船只、火车、地铁、公共汽车、出租车和共享汽车，必须戴口罩；在车站、机场、港口必须戴口罩。不仅乘客，公交系统员工也必须戴口罩。违者可能面临刑事处罚。

　　按路透社说法，美国航班上经常出现旅客拒戴口罩情况。联邦航空局17日说，今年1月1日以来，已收到航空运营商关于2867名乘客拒戴口罩的报告。

　　签署现行公共交通“口罩令”的美国疾控中心官员马蒂·塞特龙上月告诉路透社记者，实施“口罩令”有效果。“口罩真的强大……事实上，未接种疫苗的那部分人极其脆弱。”

　　根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据，截至17日，美国累计新冠确诊病例超过3700万例，累计死亡病例逾62万例。疫苗接种率较低地区疫情严重。

　　美国疾控中心7月27日建议，已接种疫苗群体在疫情传播风险较高区域的室内公共场所仍应戴好口罩，未接种疫苗群体在所有地区室内公共场所应戴好口罩。疾控中心17日在一份声明中强调：“戴上覆盖口鼻的合体口罩是防止病毒在自己和他人之间传播的一种方式。”（新华社专特稿）（刘曦）

(责编：徐祥丽、崔越)

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