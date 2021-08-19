随着阿富汗塔利班控制首都喀布尔，美国政府的阿富汗政策被指惨败。路透社与益普索集团17日发布的联合民调结果显示，美国总统约瑟夫·拜登的支持率下滑7个百分点至46%，跌至他1月上台以来最低。

拜登就职以来，路透社与益普索每周调查其支持率。两机构16日所做民调获得947名美国成年人回复，包括403名民主党籍和350名共和党籍人士。同日，拜登就阿富汗局势表态，重申撤军决定正确。

路透社解读，从长期看，拜登民意支持率下跌或是暂时性波动，判断塔利班重新掌控阿富汗对拜登执政负面影响为时尚早。然而，不可否认，这一民调结果反映出美国国内对拜登政府阿富汗政策普遍不满。

塔利班15日控制喀布尔，宣布战争结束。同日，阿富汗总统阿什拉夫·加尼证实，已远赴他国。拜登16日谈及阿富汗局势时为其仓促撤军决定辩护，将乱局归咎于阿富汗政府、阿政府军和自己的前任唐纳德·特朗普。

美军及其盟友5月开始撤离阿富汗以来，塔利班加大攻势，迅速占领全国主要地区。塔利班控制喀布尔当天，数千阿富汗人涌入喀布尔国际机场，一度迫使美方人员撤离行动中止，现场混乱画面冲击美国舆论。

共和党方面猛烈批评拜登政府在撤军问题上缺乏计划性，认为阿富汗眼下的安全和人道主义危机原本可以避免。

益普索16日对1000名美国人单独开展的民调显示，拜登在阿富汗问题上的表现仅获44%的受访者认可，低于认可率为51%的特朗普和贝拉克·奥巴马，甚至不及发动这场战争的乔治·W·布什——他的认可率为47%。

益普索民调显示，75%的调查对象支持美国临时增兵阿富汗，以确保人员安全撤离、在完成撤军前确保关键设施安全。

根据民调，超过六成调查对象赞同“不论美军何时撤离，（阿富汗战争）都会以糟糕方式结束”。此外，五成调查对象支持美军在阿富汗再驻一年或重新派兵进入阿富汗打击塔利班。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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