美国得克萨斯州州长办公室17日发表声明说，共和党籍州长格雷格·阿伯特当天新冠病毒检测呈阳性。声明未说明阿伯特何时染疫。

据美联社报道，自新冠疫情在美国暴发以来，至少11名州长感染过新冠病毒。

得州州长发言人马克·迈纳说：“阿伯特已完成了新冠疫苗接种，目前健康状况良好，没有出现症状。”

按照迈纳的说法，阿伯特每天都会接受新冠病毒检测，17日是检测结果第一次呈阳性。阿伯特将在得州首府奥斯汀的州长官邸隔离，继续每天检测，并接受单克隆抗体治疗。“我们今天已通知所有与阿伯特有密切接触的人。”

阿伯特17日早些时候在社交媒体推特上传一张与得州著名吉他手吉米·沃恩的合照。沃恩随后发表声明说，他和家人目前新冠病毒检测呈阴性。

阿伯特16日晚还在达拉斯市郊参加一场室内集会活动，在众多共和党支持者面前讲话时没有戴口罩。这些支持者以老年人居多，很少有人戴口罩。

迈纳说，这次集会是阿伯特本周参加的唯一一场公共活动。阿伯特16日新冠病毒检测结果为阴性，相关工作人员和他的妻子塞西莉亚检测结果也为阴性。

阿伯特因不愿配合现任民主党籍总统约瑟夫·拜登应对疫情，今年春季宣布解除全州范围“口罩令”，警告企业和地方政府如果强制要求戴口罩将面临罚款。

得州近期疫情反弹严重，阿伯特仍坚持禁止强制戴口罩，引发多个校区抵制。

美国约翰斯·霍普金斯大学汇总数据显示，得州17日新增新冠确诊病例超1.6万例。美联社报道，当天得州新冠住院病例超1.2万例，创今年1月以来最高纪录。

截至17日，得州不到47%的人口完成新冠疫苗接种。休斯敦地方官员说，由于当地新冠住院病例数预计本周创下新高，他们将向前来接种第一剂新冠疫苗的人发放100美元，以激励居民接种疫苗。这项措施将至少持续至8月31日。（李彦南）（新华社专特稿）

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