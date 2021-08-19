日本执政联盟消息人士披露，随着多地新冠防疫紧急状态延长至9月12日，首相菅义伟不大可能如舆论早前预期那样在9月上旬解散国会众议院、提前大选。日本媒体分析，11月下旬举行选举正在成为一种可能。

【选择渐少】

据时事通讯社18日报道，自由民主党内部仍在探讨9月解散国会的可能性，只是，如果届时疫情没有好转，菅义伟将不得不先参加党首选举。

菅义伟的党首任期定于9月30日结束。他原先盘算，通过尽快推进全民接种新冠疫苗、成功举办东京奥运会振奋国民情绪，在东京残奥会9月5日闭幕后解散众议院，赢得大选后以胜利者姿态自动连任党首，不必举行党首选举。

然而，新冠变异病毒德尔塔毒株迅速扩散，重症患者不断增加，令菅义伟盘算落空。日本政府17日宣布，防疫紧急状态扩大到茨城、栃木、群马等7个府县，连同已经进入紧急状态的东京都、神奈川县、大阪府等地，解禁时间均为9月12日。

菅义伟17日晚在记者会上说，作为首相，他的“当务之急”是防控疫情。他拒绝透露选举时间表，只说“（解散时机的）选项越来越少”。

共同社报道，多名政府高级官员直言，“紧急状态期间不会解散众议院”。

【可能“换马”】

自民党正在调整党首选举日程，目前打算9月17日发布党首选举公告，9月29日投票。

尽管菅义伟一度设想在众议院选举结束后自动连任党首，但包括宣布竞选党首的前总务大臣高市早苗、自民党政策调查委员会会长下村博文在内，党内一些人主张先选出党首、再解散众议院。

共同社援引一名资深国会议员的话报道，菅义伟不敢在民意支持率处于历史低位的情况下解散众议院。多项民意调查显示，菅义伟内阁所获支持率眼下徘徊在30%左右，是去年9月上任以来最低，超过六成日本人不希望他继续担任首相。

按消息人士说法，菅义伟也可能不解散众议院，一直等到这届众议员10月21日按时结束四年任期。那将是日本众议员自第二次世界大战结束以来第二次完成任期。

这意味着，众议院解散时机目前主要有三种可能：紧急状态结束后解散、党首选举后解散或10月21日众议员任期结束后自动解散。综合日本公职选举法对大选投票时限的规定，以及投票日通常安排在周日的惯例，共同社分析，众议院选举投票最早可能在9月26日，最晚可能在11月14日或11月28日。

尽管自民党再次赢得大选把握不小，菅义伟能否连任却存在悬念。

日本媒体报道，人口仅次于东京都的神奈川县首府横滨市定于本月22日选举市长。如果菅义伟支持的前国家公安委员长小此木八郎落败，可能会削弱前者的“向心力”，在党内引发危机感。要求“换马”、由新党首领导众议院选战的呼声将大增。（胡若愚）（新华社专特稿）

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