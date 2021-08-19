人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

菅义伟盘算落空 日本或11月大选

2021年08月19日08:43 | 来源：新华网
小字号

　　日本执政联盟消息人士披露，随着多地新冠防疫紧急状态延长至9月12日，首相菅义伟不大可能如舆论早前预期那样在9月上旬解散国会众议院、提前大选。日本媒体分析，11月下旬举行选举正在成为一种可能。

　　【选择渐少】

　　据时事通讯社18日报道，自由民主党内部仍在探讨9月解散国会的可能性，只是，如果届时疫情没有好转，菅义伟将不得不先参加党首选举。

　　菅义伟的党首任期定于9月30日结束。他原先盘算，通过尽快推进全民接种新冠疫苗、成功举办东京奥运会振奋国民情绪，在东京残奥会9月5日闭幕后解散众议院，赢得大选后以胜利者姿态自动连任党首，不必举行党首选举。

　　然而，新冠变异病毒德尔塔毒株迅速扩散，重症患者不断增加，令菅义伟盘算落空。日本政府17日宣布，防疫紧急状态扩大到茨城、栃木、群马等7个府县，连同已经进入紧急状态的东京都、神奈川县、大阪府等地，解禁时间均为9月12日。

　　菅义伟17日晚在记者会上说，作为首相，他的“当务之急”是防控疫情。他拒绝透露选举时间表，只说“（解散时机的）选项越来越少”。

　　共同社报道，多名政府高级官员直言，“紧急状态期间不会解散众议院”。

　　【可能“换马”】

　　自民党正在调整党首选举日程，目前打算9月17日发布党首选举公告，9月29日投票。

　　尽管菅义伟一度设想在众议院选举结束后自动连任党首，但包括宣布竞选党首的前总务大臣高市早苗、自民党政策调查委员会会长下村博文在内，党内一些人主张先选出党首、再解散众议院。

　　共同社援引一名资深国会议员的话报道，菅义伟不敢在民意支持率处于历史低位的情况下解散众议院。多项民意调查显示，菅义伟内阁所获支持率眼下徘徊在30%左右，是去年9月上任以来最低，超过六成日本人不希望他继续担任首相。

　　按消息人士说法，菅义伟也可能不解散众议院，一直等到这届众议员10月21日按时结束四年任期。那将是日本众议员自第二次世界大战结束以来第二次完成任期。

　　这意味着，众议院解散时机目前主要有三种可能：紧急状态结束后解散、党首选举后解散或10月21日众议员任期结束后自动解散。综合日本公职选举法对大选投票时限的规定，以及投票日通常安排在周日的惯例，共同社分析，众议院选举投票最早可能在9月26日，最晚可能在11月14日或11月28日。

　　尽管自民党再次赢得大选把握不小，菅义伟能否连任却存在悬念。

　　日本媒体报道，人口仅次于东京都的神奈川县首府横滨市定于本月22日选举市长。如果菅义伟支持的前国家公安委员长小此木八郎落败，可能会削弱前者的“向心力”，在党内引发危机感。要求“换马”、由新党首领导众议院选战的呼声将大增。（胡若愚）（新华社专特稿）

(责编：徐祥丽、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部