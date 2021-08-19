新华社布鲁塞尔8月18日电（记者任珂）欧盟委员会负责内部事务的委员于尔娃·约翰松18日表示，阿富汗局势不稳定可能加大欧盟难民压力，她呼吁欧盟各成员国为接纳阿富汗难民做好准备。

欧盟当天召开内政部长会议，讨论阿富汗局势可能引发的难民问题。约翰松在会后发表声明说，欧盟正在为可能出现的所有情况做准备，应阻止人们通过不安全、非常规和不受控制的途径前往欧盟。她同时表示，欧盟不会放弃那些在阿富汗面临直接危险的人。

约翰松呼吁欧盟成员国加强有关难民安置的工作，帮助需要保护的人。她说，欧盟委员会愿就成员国间的协调问题提供帮助，并为此提供必要的额外财政支持。已有大量阿富汗人逃至阿富汗邻国，欧盟应向这些国家提供支持。

有报道援引欧盟统计数据说，截至2020年年底，阿富汗境内有290万无家可归者。这一数字今年增加了55万。

2015年秋，中东和北非地区的持续战乱迫使上百万难民越境进入欧盟，引发了2015年欧洲难民危机。一些欧盟成员国担心，阿富汗近期局势可能会再次引发类似难民危机。

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