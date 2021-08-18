人民网联合国8月18日电 （记者李晓宏）联合国阿富汗人道主义协调员阿拉克巴罗夫（Ramiz Alakbarov）17日表示，联合国在阿富汗的人道主义机构会留下来提供援助。

当日，多家联合国专属机构17日表示，阿富汗平民成为该国动荡局势首当其冲的受害者，塔利班接管该国以后，流离失所人口对人道主义援助的需求迫切。

阿拉克巴罗夫表示，虽然一些工作与地点无关的联合国工作人员已临时搬迁，但大多数联合国有关人道主义机构的工作人员将留下来，秉承人道、中立、公正和独立的原则，支持援助工作。

阿拉克巴罗夫强调，“虽然情况非常复杂，但联合国人道主义机构要致力于支持阿富汗的弱势群体，因为这些人比以往任何时候都更需要我们。”

“在坎大哈，我亲眼目睹了最近这场战斗爆发的直接影响，有的儿童严重营养不良，我亲眼看到了受伤的儿童，他们的创伤难以形容，而且有的才10个月大。”联合国儿童基金会实地行动和紧急情况负责人梅萨乌德（Mustapha Ben Messaoud）在阿富汗首都喀布尔通过在线视频发表讲话指出，工作人员看到了饥饿的婴儿，其中一些婴儿在塔利班与阿富汗安全部队的冲突中受了重伤。

联合国儿童基金会表示，阿富汗约有1800万人需要援助，预计今年将有三分之一的儿童严重营养不良。

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