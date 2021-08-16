新华社北京6月2日电 题：疫情下仍不减制裁 美式霸道太不人道

新华社记者高文成

新冠疫情引发的人道灾难没能唤醒美国政客的良知，人类共同面对的危机没能拦住美国的制裁大棒。疫情在全球暴发以来，美国不顾一些国家面临的人道主义危机，不断升级对伊朗、委内瑞拉、古巴等国的制裁力度，妄图利用制裁和疫情的双重压力实现其政治私利。

长期以来，美国动用经济、金融、军事、政治、外交等多种制裁手段，限制所谓“对手国家”国内发展和对外贸易。受制裁国家的经济民生因此承受巨大压力。雪上加霜的是，疫情发生后，美国仍加码制裁力度，使得这些国家普遍出现医疗物资和民生物资短缺，抗击疫情和疫后恢复资金不足，普通民众尤其是弱势群体生活维艰，人道主义危机不断加剧。

一方面，美国制裁使伊朗、委内瑞拉等国外汇收入减少、资金短缺，直接限制了其进口药品和医疗设备的支付能力，使其难以备齐必要的抗疫物资。另一方面，美国的封锁，阻碍了抗疫物资的国际运输和国际社会对这些国家的物资捐赠。美国制裁更大的威胁在于，即便提出豁免，全球许多相关企业担心被“秋后算账”，不敢对受制裁国家出售或捐赠医疗物资。

此外，美国还阻挠有关国家从国际金融机构贷款。美国《华尔街日报》前不久报道称，美国计划阻止伊朗向国际货币基金组织（IMF）申请50亿美元紧急贷款，而德黑兰急需这笔资金来应对疫情。此前，委内瑞拉政府提出的50亿美元抗疫援助贷款申请也被IMF拒绝。美国媒体表示，美国可能对这一国际金融机构施加压力，阻止它向委内瑞拉政府提供贷款。

伊朗外长扎里夫谴责美国在疫情期间对伊实施制裁是“经济和医疗”恐怖主义，正导致伊朗出现人道主义灾难。联合国秘书长古特雷斯等多名国际政要纷纷呼吁解除妨碍抗疫的制裁措施。

美国一向自诩“世界人权卫士”，却通过制裁干扰其他国家抗疫努力，相关国家连口罩等简单的抗疫物资一度都购买无门，广大民众的健康权和生命权受到伤害。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔曾在社交媒体上表示，美国政府对古巴实施的制裁措施侵犯了古巴民众的人权。

联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特发表声明指出，在这个关键时刻，无论出于全球公共卫生的考虑，还是为了支持这些国家数百万人的权利和生命，制裁都应该降格或暂停。“在疫情全球大流行的背景下，阻碍一个国家的医疗努力会增加我们所有人的风险。”

当下这场公共卫生危机再次表明，人类命运相连、休戚与共。疫情之下，美国给其他国家设置堵点，就是在给全球抗疫增加难点，给全球公共安全添加风险点。持续制裁就是在助长新冠病毒继续肆虐，最终伤害的是包括美国在内的世界上所有国家。

然而，华盛顿的政客们缺乏最起码的人道精神。在他们的世界观里，疫情只是谋求政治利益的新工具。他们固守“极限施压”政策，图谋“以压促变”，迫使对手作出让步，胁迫其他国家按其意志行事。

事实一再证明，美国的“极限施压”伎俩未能逼迫相关国家就范。一个典型例子是，伊朗数艘油轮日前向委内瑞拉运送150多万桶汽油和相关化学制剂，有望缓解委内瑞拉汽油短缺。美国《华盛顿邮报》刊文直言，两国此举证明，美国政府的制裁政策正在失败。

大疫当前，美方的霸凌行径不合时宜，更不人道，应该为国际社会所唾弃。

(责编：刘叶婷、杨牧)