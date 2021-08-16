新华社北京8月16日电 阿富汗塔利班15日兵不血刃占领首都喀布尔，宣告“战争结束”。过去几天，美国高级官员口中“人数和装备”占优势的阿富汗政府军在塔利班面前一触即溃，甚至主动投降。而过去20年，美国为打造这支军队花费八九百亿美元。在一些国际媒体看来，这凸显五角大楼的失败，美国的失败。

这是8月15日在阿富汗喀布尔拍摄的政府军车队。（新华社发，拉赫马图拉·阿里扎达摄）

生搬硬套

法新社分析，美国试图按照美军的模式在阿富汗创建一支现代化军队。这意味着对空中支援和高技术通信网络的巨大依赖。

攻击机、直升机、无人驾驶飞机、装甲车、坦克、夜视仪……为装备阿富汗军队，美国似乎毫不吝啬，近期还提供最新型号的“黑鹰”武装直升机。

现实是，阿富汗只有30%的人口能够获得稳定供电，缺少能够支持先进军事装备的基础设施。识字率只有40%，许多参军的年轻人是文盲。一些训练阿富汗军队的美军教官抱怨，后勤保障、装备维护、战地补给等基础科目教起来有难度。

美国阿富汗重建行动特别督察长约翰·索普科上周向国会提交最新评估报告，认为“西方国家军队使用的先进武器系统、车辆和后勤”超出阿富汗军队的能力。

索普科认为，美国军方“十分清楚阿富汗军队有多糟糕”。可是，每当他试图对美军训练阿富汗军队的效果作评估，军方就“挪动球门”，以便更容易展示“成功之处”。这种降低标准的做法实在行不通时，用于评估的数据就被“保密”。

按照路透社的说法，阿富汗社会和政治文化尚未孕育出支撑一支现代化军队的国家意识。对许多阿富汗人而言，参军只是为了获得一份相对可靠的收入。他们并不清楚为何而战。

5月2日，阿富汗士兵与美军士兵在阿富汗赫尔曼德省一处军事基地升起阿富汗国旗。（新华社发，阿富汗国防部供图）

夸大战力

过去几个月，五角大楼坚称，阿富汗军队和警察有30万人，对塔利班占优。后者估计大约7万人。索普科说，五角大楼严重夸大了阿富汗军队的作战能力。

美国陆军军官学校（西点军校）打击恐怖主义中心评估，截至2020年7月，所谓30万人只有18.5万人是陆军和特种部队，其余为警察和保安武装。只有六成阿富汗军人是受过训练的作战人员。除了8000人的空军，能上战场的只有9.6万人。

索普科的报告指出，逃兵众多是阿富汗军队长期的问题。到2020年，阿富汗军队每年要补充25%的新兵。一些与阿方共事的美国军人说，这一比例“正常”。

法新社报道，多年来，阿富汗军队的工资由五角大楼承担。但从美国政府今年4月宣布美军5月1日开始撤离以来，发军饷的责任落到阿富汗政府身上。无数阿富汗士兵在社交媒体上抱怨，他们已经几个月领不到军饷，所在部队甚至接收不到食品或补给，更别提弹药了。

没有补给、得不到支援，是阿富汗军队节节败退的原因之一。即便精锐的特种部队也难以幸免。据路透社报道，7月初，一支十几人的特种部队因为弹药耗尽，在北部法里亚布省向塔利班投降，随后被处决。

这是7月8日拍摄的阿富汗帕尔万省的巴格拉姆空军基地。美国和北约军队已从该基地全部撤离。（新华社发，拉赫马图拉·阿里扎达摄）

空头支票

美国官员先前反复承诺，美国8月31日完成从阿富汗撤军后，美方将继续向阿富汗军队提供支持。但他们从未说明这种支持在后勤上如何实现。

空军是阿政府军打击塔利班最为倚仗的力量之一，但战机越打越少，因缺乏维护而停飞。美国防部长劳埃德·奥斯汀5月访问喀布尔时说，可以通过“跨越时空”的形式帮助阿富汗人维护空军战机，意指借助在线会议程序做培训。可是，阿富汗军人缺乏电脑、智能手机和稳定的无线网络，这种线上培训无异于镜花水月。

美国总统约瑟夫·拜登7月8日宣布8月31日完成撤军时，决定撤离所有美国在阿公民，包括那些对维护美式装备作用关键的承包商。美国前总统乔治·W·布什执政时担任驻阿大使的罗纳德·诺伊曼接受全国公共广播电台采访时说：“我们建立了一支依赖承包商做维护的空军，然后撤走了承包商。”

路透社说，过去许多年，每个月有数以百计阿富汗军人死亡，但只要美军的支持还在，阿富汗军队就能继续作战，坚守阵地，即便没有西方军队那种标准的空中撤离伤病员和野战医院服务。一旦美军走人，这种战斗意志便消失无踪。

7月初，美军在未通知阿方的情况下连夜撤出巴格拉姆空军基地，令阿富汗军队大为震惊。法新社分析，美军快速撤离成了摧垮阿富汗军队的最后一击。

诺伊曼说：“我们撤离并撤走空中掩护，这极度动摇了阿富汗军队的士气。”（胡若愚）

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