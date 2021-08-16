新华社北京8月16日电（记者成欣、潘洁）外交部发言人华春莹16日就世界卫生组织秘书处日前关于下阶段新冠病毒溯源问题的声明回答记者提问。

当日例行记者会上，有记者问：世卫组织12日发表声明，表示世卫组织重点是让科学家在第一阶段研究的基础上，实施2021年3月中国－世卫组织联合研究报告中的建议。寻找任何新病原体的起源都是一个艰难的过程，这是一个建立在科学基础上的过程，需要合作、奉献和时间。溯源不应该成为相互指责的政治工具。同时，声明称第一阶段溯源研究报告没有足够科学证据排除任何假设，将设立新型病原体科学咨询小组等机制。中方对此有何评论？

华春莹说，中方注意到世卫组织秘书处12日就下阶段溯源问题发表的声明，强调下阶段溯源应该在第一阶段研究基础上，实施中国－世卫组织联合研究报告中的建议；认为寻找新病原体的起源应该建立在科学基础上，不应该成为相互指责或政治攻防的工具。这些观点应该在世卫组织相关工作中得到落实。

华春莹说，上周五，外交部召开新冠病毒溯源问题驻华使节吹风会，全面阐述了中方在溯源问题上的立场主张和最新工作进展。我想强调，世卫组织是由成员国主导的。溯源工作事关重大，全球下阶段溯源工作也必须由成员国主导。秘书处应就全球溯源工作计划、包括后续机制同成员国充分协商，认真履行世卫大会相关决议，尊重成员国意见，对当事国的溯源计划更应同当事国协商确定，在此基础上有效开展合作。

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