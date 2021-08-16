新华社华盛顿8月15日电 美国卫生与公共服务部的最新数据显示，截至14日美国现有1902名因感染新冠病毒住院治疗的儿童，创疫情以来这项数据新高。

目前因新冠住院的儿童人数占美国现有新冠住院患者总数的2.4%。此外，美国儿科学会9日发布的报告显示，在截至本月5日的一周时间内，美国新增儿童新冠确诊病例占美国当周报告新增新冠确诊病例的15%。

美国儿科学会前任主席萨莉·戈扎日前对媒体说，美国目前的这波新冠疫情比去年更糟糕，儿童将是这波疫情中最受影响的群体。

在美国，由于12岁以下儿童尚不能接种新冠疫苗，他们在面对德尔塔毒株时会更加脆弱。据媒体报道，这波新冠疫情反弹恰逢秋季开学季，但就学生到校要不要戴口罩等问题，美国各界依然未能达成统一意见。

美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯15日对媒体说，不知为何，戴口罩在美国被视为“侵犯个人自由”，人们本不应该这样。“政治和极化阻碍了一个简单公共卫生措施的施行，这真不幸。”

柯林斯还表示，现在已经看到，在那些开学后不要求学生戴口罩的美国学校暴发了新冠疫情，结果是孩子们又被送回家进行远程学习。他感叹道，美国这个“世界上科技最先进的社会”竟然沦落到靠“政治、社交媒体的阴谋论和愤怒不满的情绪来做决定，而不是靠事实证据”。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇日前说，美国新冠疫情正在“未接种疫苗者当中暴发”。美国疾控中心发布的新数据显示，全美59.7%的人至少接种了一剂疫苗，50.7%的人完成疫苗接种。（参与记者：杨士龙、张墨成、王钊）

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