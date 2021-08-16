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华春莹说中方希望阿富汗局势实现平稳过渡

2021年08月16日16:54 | 来源：新华社微博
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　　外交部发言人华春莹8月16日说，阿富汗局势已经发生重大变化，我们尊重阿富汗人民的意愿和选择。阿富汗战乱已经持续40多年，停止战争、实现和平既是3000多万阿富汗人民的一致心声，也是国际社会和地区国家的共同期盼。中方注意到昨天阿富汗塔利班方面表示，阿富汗战争业已结束，将协商建立开放包容的伊斯兰政府，并采取负责任行动确保阿富汗公民和外国驻阿使团安全。中方期待这些表态能够得到落实，确保阿富汗局势实现平稳过渡，遏制各类恐怖主义和犯罪行径，让阿富汗人民能够远离战乱，重建美好家园。

　　华春莹说，中方在充分尊重阿富汗国家主权以及国内各个派别意愿的基础上，同阿富汗塔利班等保持着联系和沟通，一直在为推动政治解决阿富汗问题发挥建设性作用。长期以来，中方始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，始终不干涉阿富汗内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。中方尊重阿富汗人民自主决定自身命运前途的权利，愿意继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。（记者成欣、潘洁）

(责编：刘叶婷、刘慧)

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