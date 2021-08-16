人民网开罗8月16日电 （记者周輖）阿布扎比消息：位于阿联酋迪拜的萨法健康中心入口处，“‘春苗行动’，外交为民”的中文标识十分醒目，不时有中国公民循着指示牌进入。“这里专门为短期访问阿联酋的中国人接种新冠疫苗。”迪拜卫生局合作支持服务总监阿卜杜拉介绍说。为给中国公民接种疫苗提供更多便利，萨法健康中心划定了一片专门区域提供接种服务。

在中国驻阿拉伯联合酋长国大使馆、驻迪拜总领馆和阿联酋外交与国际合作部的共同推动下，今年5月中国公民“春苗行动”地区新冠疫苗接种点正式在迪拜设立，持短期签证的16周岁以上中国公民可赴接种点接种中国国药集团新冠疫苗。扫描使馆微信公众号上的二维码，填写信息预约后，便可以直接前来接种。目前已有超1.1万名持短期签证的中国公民通过地区接种点用上了国产疫苗，已预约接种人员达1.5万多人。

“‘春苗行动’是中国政府‘外交为民’理念的生动诠释，这一举措在阿联酋落地也是中阿两国携手抗疫成果的有力体现。”中国驻阿联酋大使倪坚表示，阿联酋对中国公民接种疫苗提供的一系列便利措施，与中阿深入的疫苗合作密不可分。去年7月，阿方与中国国药集团合作开展新冠疫苗三期临床试验，为该疫苗的最终问世提供了重要支持。去年12月，阿联酋给予国药集团新冠疫苗正式注册，随即将持有长期签证的中国公民均纳入阿全民接种计划，8万多名中国公民在较短时间内顺利完成了疫苗接种。如今开设的“春苗行动”地区接种点，让疫苗接种覆盖了更多在阿中国公民，我临时赴阿人员和周边国家有需要人员亦可在迪拜接种国产疫苗。

“现在我每隔两周仍会接到回访电话，询问我当前的身体情况。最近回访人员告诉我，志愿者们还将陆续进行第三针强化针的接种。”哈利法大学博士后李红霞已在阿联酋生活了6年，疫情发生后，为了避免疫情输入她一直没有返回国内。当知道中国疫苗在阿联酋招募疫苗三期实验志愿者后，她毅然决定报名参加。“目前国药疫苗的有效性和安全性均已被证实，获得世卫组织紧急使用许可，并在包括阿联酋在内的海外多国进行施打，作为志愿者我非常骄傲。”李红霞还表示，疫情期间中国使领馆的细致关怀，让她深切地感受到来自祖国的温暖。

“接种前需要注意些什么”“怎么申请预约”“接种地点在哪里，不会英语怎么办”……聊天群组中，阿布扎比华人华侨联合会主席张贤贵不断收到各类求助信息，并一一耐心回复。“‘春苗行动’为许多在阿中国公民施打疫苗提供便利，受到了广泛欢迎和热烈响应，我们的志愿者服务也迅速跟上。”张贤贵说，去年疫情发生后，阿联酋各地的100多名华侨华人便在使领馆的指导下成立了民间防控防疫小组，通过多种渠道发布信息，建立聊天群组，了解当地中国公民防疫遇到的困难和诉求并及时反馈使领馆，提供物资帮助和信息咨询等，已经建立起一套成熟的运作机制。“春苗行动”启动后，各地上百名志愿者很快便开展工作。

“疫情发生以来，祖国对海外游子关怀备至。‘春苗行动’的持续推进和阿联酋迪拜地区接种点的设立，体现了高度的协调力与执行力，我们为强大的祖国感到骄傲！”张贤贵内心充满感动。驻阿联酋使馆表示，下一步使领馆还将与阿方有关部门继续密切配合，根据需要逐步增加接种点数量，探索扩大服务范围，涵盖更多周边国家。

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