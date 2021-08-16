人民网北京8月16日电 （记者鲁扬）近日，巴西卢拉研究所主席马尔西奥就新冠病毒溯源问题对人民网发表看法，认为中国在疫情期间采取了大量多边行动，体现了公共卫生治理和全球治理体系的最核心原则，而某些国家却采取“攻击政策”，摒弃了合作抗疫的基本原则。

马尔西奥指出：“自席卷全球的公共卫生危机暴发以来，卫生领域的政治化已成为国际关系的新动态。各国本应以技术合作等方式对待新冠疫情大流行。但在疫情仍蔓延，并对经济、社会等方面造成巨大损失的大背景下，各国的新冠病毒溯源报道伴随各种‘假新闻’的现象屡见不鲜。”

另一方面，他认为中国在此期间采取了大量多边行动，体现了公共卫生治理和全球治理体系的最核心原则。中国与美国等各国的合作关系尤为重要，特别是在口罩和呼吸器短缺以及新冠疫苗供不应求的严峻背景下。

马尔西奥强调：“一些国家的 ‘攻击政策’似乎更凸显了他们的‘消极战略’，他们摒弃了合作抗疫的基本原则。而中国仍以积极姿态，坚持多边主义是全球治理的基石。期待在不久的将来，巴西也可以加入其中，共同建设一个更美好的世界。”

卢拉研究所创立于上世纪90年代，2011年更名为卢拉研究所，是巴西的一个非盈利的独立研究机构，其宗旨是促进巴西与非洲及拉美各国的合作，倡导前总统卢拉执政时期追求的在经济发展的同时实现社会融合与平等。

现任主席马尔西奥·柏世曼是一名经济学家，自1989年起，一直担任巴西坎皮纳斯州立大学教授，2007年至2020年，担任Perseu Abramo基金会主席及巴西应用经济研究所主席。

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