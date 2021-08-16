人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

巴西卢拉研究所主席：某些国家在新冠病毒溯源上摒弃了合作抗疫的基本原则

2021年08月16日15:19 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京8月16日电 （记者鲁扬）近日，巴西卢拉研究所主席马尔西奥就新冠病毒溯源问题对人民网发表看法，认为中国在疫情期间采取了大量多边行动，体现了公共卫生治理和全球治理体系的最核心原则，而某些国家却采取“攻击政策”，摒弃了合作抗疫的基本原则。

马尔西奥指出：“自席卷全球的公共卫生危机暴发以来，卫生领域的政治化已成为国际关系的新动态。各国本应以技术合作等方式对待新冠疫情大流行。但在疫情仍蔓延，并对经济、社会等方面造成巨大损失的大背景下，各国的新冠病毒溯源报道伴随各种‘假新闻’的现象屡见不鲜。”

另一方面，他认为中国在此期间采取了大量多边行动，体现了公共卫生治理和全球治理体系的最核心原则。中国与美国等各国的合作关系尤为重要，特别是在口罩和呼吸器短缺以及新冠疫苗供不应求的严峻背景下。

马尔西奥强调：“一些国家的 ‘攻击政策’似乎更凸显了他们的‘消极战略’，他们摒弃了合作抗疫的基本原则。而中国仍以积极姿态，坚持多边主义是全球治理的基石。期待在不久的将来，巴西也可以加入其中，共同建设一个更美好的世界。”

卢拉研究所创立于上世纪90年代，2011年更名为卢拉研究所，是巴西的一个非盈利的独立研究机构，其宗旨是促进巴西与非洲及拉美各国的合作，倡导前总统卢拉执政时期追求的在经济发展的同时实现社会融合与平等。

现任主席马尔西奥·柏世曼是一名经济学家，自1989年起，一直担任巴西坎皮纳斯州立大学教授，2007年至2020年，担任Perseu Abramo基金会主席及巴西应用经济研究所主席。

(责编：张信凤、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部