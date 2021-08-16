新华社华盛顿8月15日电（记者杨士龙 张墨成）美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯15日透露，变异新冠病毒德尔塔毒株的传播导致美国日增新冠确诊病例数急剧增长，在接下来的数周内，美国日增新冠确诊病例可能突破20万例。

“如果在未来几周内，美国单日新增确诊病例超过20万例，我不会感到惊讶。我们从未想过美国疫情还会再次回到这种高峰期，这真令人心碎，”柯林斯15日接受福克斯新闻频道采访时表示。

他说：“我们现在面对的是传染性极强的德尔塔毒株以及令人心碎的局面，仍有约9000万（美国）人未接种疫苗，他们成了病毒的活靶子，这就是我们所处的困境……这是一个关键时刻，我们需要尽一切努力扭转局面。”

美国疾病控制和预防中心的新数据显示，7月以来美国单日新增新冠确诊病例数呈快速上涨之势，8月13日新增确诊140144例；截至13日的7天日均新增确诊病例为119523例，达到今年2月6日以来新高。

柯林斯还提到，美国儿童新冠确诊病例数急剧上升“非常令人担忧”，住院新冠患儿当中的许多人在重症监护室，有的还不到4岁。柯林斯说，高传染性的德尔塔毒株严重威胁儿童健康，所有人都应尽全力保护儿童。

目前，美国尚未批准将新冠疫苗用于12岁以下儿童接种。美国儿科学会发布的新报告显示，截至8月5日，美国已有近430万名儿童确诊感染新冠病毒。在截至5日的一周内，近9.4万名儿童确诊感染新冠病毒，儿童病例呈现“持续大幅增加”之势。

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