新华社圣保罗8月15日电 通讯：中国疫苗帮助我们生活回归正轨

新华社记者宫若涵

“如今塞拉纳的卫生状况很好，接种中国疫苗让塞拉纳民众过上了有尊严的生活，我们非常高兴，对全面接种试验非常满意！”在完成全面接种4个月后，巴西圣保罗州小城塞拉纳市长莱奥·卡皮泰利日前接受新华社记者电话采访时十分激动。

今年2月17日至4月11日，为了应对疫情，巴西圣保罗州布坦坦研究所在塞拉纳开展了成年人口全面疫苗接种试验，名为“S计划”。在全市约4.5万人口中，除儿童、孕妇等人群外，超过2.7万人接种了两剂中国科兴疫苗。

5月底公布的结果显示，与试验开始的数据相比，全面接种完成后，当地新增有症状新冠病例数下降80%，住院人数下降86%，新增死亡病例数下降95%。在此期间，巴西其他地区的疫情仍在蔓延，全国平均日增确诊病例数和死亡病例数都在高位徘徊。

塞拉纳因为有了中国疫苗的鼎力支持，一举成为巴西抗击新冠疫情的模范城市。卡皮泰利对记者说，自全面接种疫苗完成以来，塞拉纳便控制了疫情，如今新冠住院病例数和死亡病例数都降到了零，这要归功于这项巴中疫苗合作试验。

随着疫情得到控制，塞拉纳市民们的生活率先重回正轨。在卡皮泰利看来，塞拉纳已成为圣保罗州的“复苏之都”。他说：“包括面对面的教学在内，一切活动都回归了正轨。当然，我们还采取了一些防疫措施，要求人们继续遵守防疫规定。”

20岁的蒂亚戈·博纳甘巴在塞拉纳从事市场营销，对经济活动的恢复有着敏锐的感受。他对新华社记者说，“与巴西其他地方相比，我们的情况非常好，大家都恢复了安宁的心态。”

布坦坦研究所科学研发中心副主任玛丽亚·萨巴加日前在接受新华社记者采访时说，塞拉纳的接种试验为有效控制疫情提供了优秀范例。

(责编：徐祥丽、崔越)