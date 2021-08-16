新华社北京8月16日电 （国际观察）阿富汗塔利班速胜 美国政策惨败挨批

新华社记者史先涛

阿富汗总统加尼15日宣布，他已离开阿富汗，此举是为了避免流血冲突。同日，阿富汗塔利班发言人穆罕默德·纳伊姆宣布，塔利班武装人员已进入并控制了首都喀布尔，阿富汗的战争已经结束。

分析人士表示，从目前形势看，阿富汗权力更迭已成定局。美国不负责任地从阿撤军，阿政府自身能力不足以及塔利班采取的政治策略等因素，是塔利班在阿富汗迅速取胜的重要原因。阿富汗转眼之间“变天”，不仅令美国在人员撤离问题上陷入十分狼狈的境地，也激起美国舆论对拜登政府撤军政策的严厉批评。

大局已定

据塔吉克斯坦“亚洲之声”通讯社等媒体报道，加尼在一些阿富汗官员的陪同下已前往塔吉克斯坦，此后还将前往其他国家，但尚不清楚其下一步行程。这一消息尚未得到阿总统府方面证实。

塔利班分管政治事务的领导人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔15日晚表示，塔利班近期取得的胜利超出预料。塔利班下一步面临着确保安全和给国民带来福祉的考验。

阿富汗前总统卡尔扎伊15日在社交媒体上说，阿富汗已组建一个“协调委员会”，为权力的和平过渡做准备，并负责维护安全、法律和秩序。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班攻势更加迅猛，不断攻占各主要城镇。

为何速胜

分析人士认为，塔利班之所以能够势如破竹，迅速夺取政权，有多方面原因。

首先是美国阿富汗政策的失败。从7月初美军在未通知阿政府的情况下连夜撤出巴格拉姆空军基地，到拜登8月10日有关阿政府军必须为自己和国家而战的表态，都清楚表明美国急于从阿富汗撤军，不会再投入军事资源抵挡塔利班。

这一方面打消了塔利班对美国军事干预的顾忌，可以集中力量对付阿政府军；另一方面也让阿政府和军队感到失去后盾，抵抗意志尽失。此外，阿政府军在以往作战中过度依赖美军空中火力、情报侦察和后勤补给等支持，因此在失去美军这些支持后就丧失了正常作战能力。

其次是塔利班采取了正确的政治策略。兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪指出，塔利班在与美国谈判的同时拒绝与阿政府单独谈判，指责阿政府是“美国扶植的傀儡”，而把自己定义为“反抗外敌的民族力量”。塔利班还公布“大赦”政策，以打消政府军、官员等对塔利班的恐惧心理，大大减少了抵抗阻力。

比如，号称“赫拉特之狮”的地方武装领导人伊斯梅尔·汗曾在2001年支持美国打击塔利班政权，但塔利班近日将其劝降，顺利拿下了阿富汗第三大城市赫拉特，此举也令不少其他地方武装纷纷归降。对于曾为美军担任翻译的阿富汗平民，塔利班也公开表示不会伤害他们。

第三是阿政府自身存在许多问题。朱永彪说，阿政府不同政治势力之间斗争不断，导致塔利班借机扩大势力。

与此同时，由于阿政府腐败问题严重且长期依赖外国军队支持，而以美军为首的联军在阿富汗的军事行动中经常有误炸、虐杀平民等暴行，这也导致许多阿富汗民众对与联军合作的阿政府感到不满。

美国挨批

美国政府高官近来多次信誓旦旦地宣称阿富汗政府不会被击垮，因为阿政府军与塔利班相比具有装备和人数上的明显优势。因此，在塔利班以惊人的速度获胜后，拜登政府在美国国内面临其上台以来最为严重的舆论压力。

近20年来，美国为支持阿政府军投入超过880亿美元，然而后者却在装备简陋的塔利班武装的攻势下溃不成军，许多政府军部队甚至不战而降，就连首都喀布尔都未发生激烈战斗就被塔利班控制。

美国专家对拜登政府的撤军政策普遍提出严厉批评。美国卡内基国际和平研究院研究员摩根·卡普兰表示，无论外界是否认同拜登政府从阿富汗撤军的决定，都不得不承认此次撤军在执行层面无疑是灾难性的。

美国外交学会主席理查德·哈斯表示，美国及其盟友原本在阿富汗维持着某种均势，尽管这不是和平或军事胜利，但远比目前的匆忙撤退战略和人道主义灾难要好得多。美国政府重大的情报和政策失误导致了目前的局面。

美国前国防部长埃斯珀表示，拜登和前总统特朗普都有一个目标，即结束美军在阿富汗的长期存在，但两人都未能通过正确的方式来实现目标。他们都要求美军迅速撤离，而不是以军事存在为筹码促使塔利班遵守去年达成的多哈协议，因此加速了阿政府的崩溃。

英国国际战略研究所主任约翰·奇普曼也指出，美军和北约联军在“撤出战略”中只突出了“撤出”，而忽视了“战略”。

曾在奥巴马政府时期任美国驻阿富汗大使的詹姆斯·坎宁安表示，拜登政府原本可以选择有条件撤军，但却做了错误的选择。这损害了美国和盟友以及地区的安全，也损害了美国的信誉。

新西兰前总理海伦·克拉克16日在接受新西兰媒体采访时说，阿富汗是西方政策最大的失败，以美国为首的西方盟国20年的努力一夜化为泡影。（参与记者：刘品然）

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