人民网曼谷8月16日电 （记者孙广勇）由泰国朱拉隆功大学孔子学院联合北京大学对外汉语教育学院、汉考国际教育科技（北京）有限公司共同举办的“国际中文教育标准专家论坛”8月15日圆满落幕。本次论坛邀请中国国际中文教育界知名专家教授和学科领军人物，为泰国本土中文教师和中文学习者举办了一场精彩的学术讲座。

论坛采用线上会议的方式举行，同时，会议视频在朱大孔院主页进行同步直播，当日500余人参加了此次活动，包括泰国中文教师协会会长、泰国华文教师公会副主席、大学中文系主任、孔子学院（课堂）院长和中小学中文教师以及孔子学院（课堂）中泰汉语老师等。

朱大孔子学院高级顾问兼中方代理院长傅增有首先向各位参会人员介绍了参加本次论坛的嘉宾和专家；中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英为论坛致辞，并阐述了《国际中文教育中文水平等级标准》（后称“《等级标准》”）对泰国中文教育的重要性；朱拉隆功大学副校长巴丽察为论坛致辞并宣布论坛开幕。

专家讲座上，多位专家先后发表了精彩的演讲，并耐心回答了参会人员的提问。其中华东师范大学国际汉语文化学院学术委员会主任吴勇毅通过将中国大陆、马来西亚、新加坡和欧洲的四类字词标准与《等级标准》进行对比，揭示了四地字词标准各自的特点，也给与会中文教师带来了反思与启示；北京语言大学汉语国际教育研究院副院长姜丽萍对国际中文教师纲领性文件进行了解读和分析，在此基础上参考美国、欧盟等教师标准、素养框架，进一步明确了国际中文教师应具备的专业知识、能力构成和综合素养。其他专家也围绕论坛主题发表了演讲。

经过三个小时的专家演讲和提问答疑，“国际中文教育标准专家论坛”圆满落幕。通过本次论坛，老师和学生们都对“新标准”有了一个深入的认识，这也给未来泰国的中文教育发展奠定了更好的基础和指明了前进目标。

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