新华社北京8月16日电 综合新华社驻外记者报道：阿富汗塔利班发言人15日宣布，塔利班武装人员已进入并控制了首都喀布尔。针对阿富汗局势这一重大变化，美国和法国加速撤侨，伊朗采取措施准备接收阿富汗难民。联合国秘书长古特雷斯对阿局势的急速发展表示严重关切，敦促塔利班及阿所有各方保持最大克制，以保护生命，确保人道主义需求得到满足。

美国国务院和国防部15日发布联合声明说，美方正逐步确保喀布尔机场安全，使美国和盟国人员能乘坐民用和军用飞机安全离开。美军未来48小时在喀布尔的军力将增至近6000人，任务限于支持人员撤离并将接管航空交通管制。声明还说，未来数日美方计划将数千名在阿美国公民、美驻阿机构当地雇员及其家属转移出境，并加快撤离数千名具备“赴美特殊移民签证”资格的阿富汗人。

法国外交部15日发表声明说，面对阿富汗急剧恶化的安全局势，法国政府决定将驻阿富汗大使馆迁至喀布尔机场办公，积极开展法国侨民撤离工作。声明说，撤侨行动已经进行了数周，法国国防部将在未来几个小时内向阿拉伯联合酋长国提供军事和空中增援，以保障首批撤离人员抵达其首都阿布扎比。

与此同时，阿富汗塔利班驻多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆15日在社交媒体上发文表示，所有在喀布尔的外国使馆、外交使团、外国企业以及外国公民居所，不会发生危险。塔利班部队将承担喀布尔和阿富汗所有城市安全保障任务。

伊朗内政部15日说，考虑到阿富汗最近的事态发展，预计将有大批阿富汗难民涌入伊朗。伊朗内政部已在与阿富汗接壤的三个省份准备临时住所，在确保防疫的基础上接收难民。伊朗外交部表示，伊朗驻阿富汗外交人员已从五地集中到喀布尔办公，人员数量已经缩减，只维持日常工作。伊朗外长扎里夫15日在社交媒体上表示，伊方欢迎阿富汗前总统卡尔扎伊关于组建协调委员会的声明，希望此举能使阿富汗实现对话与和平过渡。伊方随时准备继续向阿富汗实现和平提供帮助。

联合国安理会16日将就阿富汗局势召开紧急会议。联合国秘书长古特雷斯15日在其办公室发给媒体的一份新闻稿中说，他对阿富汗迅速演变的局势深表关切，敦促塔利班及阿所有各方保持最大克制，以保护生命，确保人道主义需求能够得到满足。古特雷斯表示，冲突迫使数十万人逃离家园。在受战斗影响最严重的地区，仍然有严重侵犯人权的报告。他尤其对妇女和女童的未来表示关切，强调“她们来之不易的权利必须得到保护，一切虐待行为必须停止”。他承诺联合国将一如既往为和平解决阿富汗问题作出贡献，促进所有阿富汗人、尤其是妇女和女童的人权，并向有需要的平民提供人道主义援助和重要支持。

卡塔尔政府通讯办公室15日发表声明，强调必须确保阿富汗境内平民安全。声明强调必须立即付出努力，为在阿富汗实现全面政治和解、实现安全与稳定铺平道路。（参与记者：杨元勇、王建刚、高文成、王守宝、刘品然、唐霁） （完）

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