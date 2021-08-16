新华社北京8月16日电题：“喀布尔陷落”，敲响美国霸权衰落的丧钟

新华社记者吴黎明

8月15日，塔利班进入喀布尔、塔利班代表在与阿富汗政府商讨“和平移交权力”、阿总统加尼“出走”他国……一日之间，阿富汗局势的发展急转直下，“游戏终结”成为西方舆论的嗟叹。

历史不会简单地重复自己，但往往踏着相似的节拍。

人们记得，上世纪70年代，美国从耗时20年的越南战争泥潭中心怀不甘地抽身而去，越共闪电般解放了西贡，美国支持的南越政权不久即灰飞烟灭。而今，“西贡陷落”的历史在阿富汗重演，只不过其速度之快超乎许多人的想象，尤其是对于主宰了阿富汗20年的美国来说，“误判”的借口颇为风行。

2001年10月，美国以打击“基地”组织和塔利班为名发动阿富汗战争，推翻塔利班政权，看似取得了极大成功。20年后，美军黯然撤离阿富汗，眼下正被迫仓皇撤离最后的外交人员。美联社说，拜登政府对喀布尔陷落之快感到“极其惊讶”，毕竟前几天白宫还在鼓吹美国培训、装备了数十万政府军，美方情报报告称塔利班可能需要3个月攻占喀布尔……

2021年“喀布尔陷落”有着多重隐喻，必会成为后世史家常提的历史性事件。

“喀布尔陷落”标志着美国在这场漫长的战争中无功而返。20年里，2000多名美军在阿富汗战场丧生，数万人受伤，战争耗资总额超过2万亿美元。阿富汗需要“无底洞式”投入，是不得不甩掉的“包袱”。美国总统拜登就说过，阿富汗战争经历了两位共和党总统和两位民主党总统，不能把包袱丢给第五位美国总统，也算是大实话。

“喀布尔陷落”标志着美国国际形象和信誉崩塌。20年过去，北约盟友跟着美国在阿富汗转了一圈，出钱出枪出人，最终落得一地鸡毛，再次证明当美国的“小跟班”没有好果子吃。用法新社的说法，阿富汗变天意味着“美国的形象散落一地”。

美国可以一撤了之，但留给阿富汗人民的痛苦无穷无尽。20年来，阿富汗已有3万多名平民被美军打死、炸死或因美军带来的战乱死亡，受伤人数超过6万，约1100万人沦为难民。事实一再明证，美国是全球最大的动乱输出国，其“唯我独尊、宁负天下”的霸权主义政策已经制造了太多人间悲剧。

“喀布尔陷落”标志着美国霸权走向衰落的又一个转折点。众所周知，冷战结束后，作为唯一的超级大国美国一时风头无二，“历史终结论”甚嚣尘上。20世纪末尝到轰炸南联盟的甜头后，美国在21世纪初打响了阿富汗战争与伊拉克战争，尽显“舍我其谁”的霸主做派。殊不知，天道轮回，穷兵黩武、称王称霸不可能持久。2010年12月，美国《国家》杂志刊登题为《美帝国的衰亡》的文章认为，2003年美入侵伊拉克是美国衰落的开始，颇有先见之明。此后，历经全球金融危机、新冠疫情等多重打击，美国霸权走向衰落已成为不争的现实，折戟阿富汗不过是美霸权“螺旋式下落”的又一个节点。

当前，为应对“喀布尔陷落”，华盛顿颇有些手忙脚乱。白宫部署数千名美军士兵至阿富汗，以确保美方人员的最后撤离。轰鸣的飞机声与仓皇的撤退人群，映照的是帝国最后的黄昏。

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