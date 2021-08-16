新华社德黑兰8月15日电 专访：中伊友好必将开创新的精彩篇章——访中国驻伊朗大使常华

新华社记者高文成 王守宝

今年是中国和伊朗建交50周年。两国签署全面合作计划，伊朗也迎来了新政府。中国驻伊朗大使常华日前在德黑兰接受新华社记者采访时说，他相信中伊友好必将继续沿着两国领导人所明确的方向，站上新的历史起点，开创新的精彩篇章。

常华说，中国和伊朗同为文明古国，两国友好交往历史悠久。1971年8月16日，中国和伊朗正式建交。2016年1月，两国宣布建立全面战略伙伴关系，双边关系掀开了新的历史篇章。两国高层多次就新形势下推动中伊关系发展深入交换意见，达成广泛共识，为双方各领域合作指明方向。

回顾过去50年来双边交往取得的丰硕成果，常华表示，在政治领域，两国政治互信不断增强。两国坚定支持彼此维护国家主权和民族尊严，支持各自维护自己选择的发展道路。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，有力巩固了两国战略互信，坚定捍卫了国际公平正义。在经济领域，两国经济要素互补性强，务实合作成果丰硕。多年来，中国一直是伊朗最大贸易伙伴。两国签署了“一带一路”合作谅解备忘录，不断推进在“一带一路”框架下的合作，未来前景广阔。在人文领域，两国人文纽带日益紧密，民间交往日渐繁盛。50年来，中伊在文化、教育、新闻、出版、旅游等领域交流合作不断拓展，两国人民日益相识相知，发扬了开放包容的丝路精神。

常华介绍说，为庆祝中伊建交50周年，使馆举办了“中伊友好50”主题短视频大赛，向两国民众征集讲述中伊友好故事的短视频作品，部分精彩作品在使馆微信公众号、推特、照片墙等社交平台上展播。使馆与伊朗外交部合办了中伊友好交往历史文献展。中伊双方日前还共同举办了“庆祝中伊建交50周年线上音乐会”，中国拍摄的《在一起》《女医明妃传》等多部电视剧在伊朗电视台开播，伊朗多部电影在华展映。

伊朗新任总统莱希8月5日在议会宣誓就职。他在其赢得总统选举后首场记者会上专门谈到对华关系。他说，当前两国关系良好，且有着较大发展潜力。伊朗将继续努力挖掘和利用这一潜力，推动两国友好关系发展。

今年4月，伊朗核问题全面协议相关方开始在维也纳举行会谈。常华说，在伊核问题上，中方出发点始终是维护国际核不扩散体系及中东地区和平稳定，维护多边主义及联合国权威，维护以国际法为基础的国际秩序。在伊核协议谈判过程中，中方积极劝和促谈，在关键时刻提出中国方案，为达成协议作出了应有贡献。在伊核协议执行中，中方认真履行义务，牵头阿拉克重水堆改造取得积极进展，成为全面协议执行的重要亮点。

谈及中国和伊朗合作抗疫，常华说，随着疫情在伊朗蔓延，中国政府和有关机构、企业及普通民众纷纷向伊方伸出援手。中方向伊朗派出首个对外志愿医疗专家团，带来宝贵中国经验。专家团向伊方详细介绍了中国在疫情防控方面采取的有效措施，与伊朗同行分享诊疗经验，深受伊方欢迎。

“中国向伊朗提供了抗疫物资援助，我多次陪同专家团活动，出席物资交接仪式。我相信，两国共同谱写出的合作抗疫佳话，将为两国关系进一步发展打下更加坚实的基础。”他说。

(责编：徐祥丽、崔越)