新华社墨西哥城8月15日电（记者王钟毅）太子港消息：海地民防部门15日说，截至当天下午，海地西部地区14日发生的7.2级地震已造成1297人死亡。

据当地媒体报道，此次地震还造成5700人受伤。

据当地华侨介绍，目前尚无华侨华人在此次地震中伤亡的消息。

海地总理亨利15日前往受灾严重的莱凯指挥救援，并前往当地医院看望伤员。出发前他呼吁民众保持团结、共渡难关。

据美国地质调查局地震信息网消息，当地时间14日7时29分（北京时间14日20时29分），海地西部尼普斯省发生7.2级地震，震中距海地首都太子港约150公里，震源深度约10公里。海地政府14日宣布开始实施为期一个月的国家紧急状态。

2010年1月12日，海地发生7.3级地震，超过30万人遇难。

8月15日，救援人员在海地莱昂格莱清理废墟。 新华社发（姜工摄）

8月15日，救援人员在海地莱昂格莱清理废墟。 新华社发（姜工摄）

8月15日，救援人员在海地莱昂格莱清理废墟。 新华社发（姜工摄）

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