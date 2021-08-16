张荣

“我亲身经历了国内抗疫过程，再加上我还拥有语言优势并了解巴西当地情况，因此我认为我需要发声，让更多人知道真相，消除对中国的误解。”作为一名90后中文教师，旅居巴西多年的华人青年王伊立前不久在TikTok平台上发布了一段小视频“你讨厌中国，但是……”，引发无数关注。

近日，王伊立接受人民网专访，向我们讲述了她在TikTok上当“网红”的轶事……

从翻译到开设语言学校 构建中巴文化交流桥梁

王伊立出生在石家庄，高中时随母亲来到巴西读书。“我是2007年去的巴西，那也是我第一次出国。当时巴西给我的第一印象就是气候特别舒服，人也特别热情。”王伊立说。由于语言上的障碍，初到巴西的她遇到了学业上的困难，但是这位锲而不舍的中国姑娘利用高中三年苦读，最终以班级第四的优异成绩获得多个名校的录取通知书。

大学期间，这位90后姑娘没有停下前进的脚步，曾多次担任重大国际会议的翻译。处于花信年华的她，就出色地完成了2014年在巴西举办的“金砖国家领导人第六次会晤”同声传译的任务，被誉为“峰会上最年轻的同声传译员”。

2014年在巴西举办的“金砖国家领导人第六次会晤”同声传译。受访者供图

从最开始的接待翻译、陪同翻译到后来的交互传译和同声传译，冥冥之中她似乎一直肩负着中巴两国文化交流的使命。“现在我除了当翻译，还经营一家语言学校。由于当下中巴经贸合作不断加深，许多中国企业进驻巴西，越来越多的巴西人也有了学习中文和了解中国文化的需求，这就需要我们搭建这样一个桥梁来帮助他们。”王伊立表示。

“我不带货，我要宣传我的祖国”

不仅如此，王伊立还开始了她的“网红”之路。闲暇之余，她经常在TikTok平台上发布关于中国文化科普的小视频，引来众多海外网友围观。她表示，当初开设账号的想法来自一位自己的学生，那位学生希望可以她能够多科普一些关于中国文化的知识。从一开始的几千个赞到后面的几十万个赞，短短一年多的时间，王伊立的账号已有一百多万粉丝。

王伊立TikTok视频截图。受访者供图

王伊立的第一条视频发布于去年4月，是一首中文歌曲《你笑起来真好看》。视频中的她用手势和微笑表达着歌词的内容，一些巴西网友留言表示支持这位“新出道”的中文老师。不过，随着巴西疫情日益严重，逐渐出现了一些对中国不太友好的声音，其中也不乏一些恶意中伤的言论。她提到：“我一直认为巴西文化是多元包容的，巴西人民是热情友好的，没想到竟然有这么多巴西人对中国抱有误解、偏见甚至是歧视，这让我非常难过和生气，所以我就慢慢开始做视频来回应他们。”

王伊立TikTok视频截图。受访者供图

其中一条名为“你讨厌中国，但是……”的视频浏览量突破了一千万，视频中她用一口流利的葡语微笑淡定地回应关于网友“抵制使用中国制品”的言论：“科兴疫苗是中国制造；牛津疫苗的原材料是中国制造...巴西14个州用的电是中国电网传输的，如果以上这些东西你都不要再用的话，那你最好也别看TikTok了，因为TikTok也是中国制造。而且你最好也不要用手机了，因为不论是苹果、三星还是LG，你的手机零件也肯定是中国制造或中国组装的......”其中一位巴西网友在下面留言称“看完你的视频，我开始喜欢中国了”。

王伊立告诉人民网：“这条视频下面有很多支持我的巴西人，还有很多看了我的视频开始喜欢中国的外国人，我感到非常有成就感和自豪感。我朋友经常开玩笑问我在TikTok上面带什么货，我说‘我不带货，我要宣传我的祖国’。”这个90后女孩虽温文尔雅、文质彬彬，但视频里字字珠玑、言之凿凿，用中国人传统的儒雅从容回击了那些不实言论，同时“圈粉”了不少外国友人。

90后已成为主力军 可以做好民间交流工作

王伊立在教授巴西学生汉语。受访者供图

作为一个土生土长的中国人，王伊立始终认为她有责任也有义务去讲好中国故事，展现中国形象。她说：“我生长在红旗下，非常爱我的祖国。在新冠疫情和前不久的河南洪灾发生之际，可以看到许多医护人员、救援人员都是90后，我认为我们90后这一代没有辜负父母、社会和国家对我们的培养和期待。现在我们已经成为了社会的主力军，除了继承了上一代的爱国、坚韧还有坚强不息精神，我们这一代接触新鲜事物比较快，对西方文化了解更多，想法也更加多元化。现在在海外的年轻人有很多，我们不应该只闷头学习、闷头做事，在必要的时候必须站出来，发出我们的声音，做一些民间交流的工作。我相信，如果年轻人的力量可以凝聚起来的话，那西方对中国的理解会更多，误解会更少。”

如今在海外的华人越来越多，凭借他们的语言优势和对当地文化的了解，他们可以更好地匡正世界对中国的误解。正是由于有王伊立这样勇敢发声积极捍卫祖国的人，他们认真讲述中国故事，让世界听见中国声音，拉近各国人民心与心的距离。

(责编：刘洁妍、常红)