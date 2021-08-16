美国感染新冠病毒住院的儿童14日超过1900人，创疫情暴发以来新高。变异新冠病毒德尔塔毒株正在该国未接种疫苗人群中迅速蔓延。

路透社援引美国卫生与公共服务部数据报道，美国儿童新冠住院病例14日增至1902例，占全国现有新冠住院病例总数的约2.4%。12岁以下儿童暂不符合新冠疫苗接种条件，更容易感染传染性强的德尔塔毒株。

美国儿科学会前会长萨莉·戈扎当天告诉美国有线电视新闻网，德尔塔毒株“不是去年的冠状病毒”，它更糟糕，儿童将是受其影响最严重的群体。

美国疾病控制和预防中心数据显示，美国本周18至29岁、30至39岁以及40至49岁人群新增新冠住院病例同样创新高。南部多地医院已超负荷运转。

围绕学龄儿童开学后是否应当戴口罩，多名保守派州长与当地学区争执升级。佛罗里达州、得克萨斯州和亚利桑那州州长禁止强制戴口罩，而多个学区无视这一行政令，要求所有人在学校必须戴口罩。

共和党籍州长罗恩·德桑蒂斯领导的佛州政府威胁将扣留强制学生在校戴口罩学区的经费。路透社数据显示，佛州新冠住院病例14日达到1.61万例，刷新纪录，占美国现有新冠住院病例总数的五分之一。（陈丹）【新华社微特稿】

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