欧洲南部遭热浪袭击之际，西班牙南部小城蒙托罗的气温14日一度高达47.2摄氏度。

美联社援引西班牙气象部门数据报道，位于南部科尔多瓦省的蒙托罗当天下午5时10分录得气温47.2摄氏度，若核实无误将创下西班牙最高温新纪录。目前确认的该国最高温纪录2017年7月在蒙托罗附近录得，为46.9摄氏度。

西班牙南部多地目前正经历高温天气。在南部格拉纳达省，日间气温高达45.4摄氏度，几乎没人外出。少数外出人员尽量寻找阴凉处，并在显示高温的温度计前拍照留念。由于天气炎热，当地冰激凌热销，不少餐馆开启能喷洒水雾的装置为顾客降温。

西班牙圣地亚哥德康波斯特拉大学气象学者多米尼克·罗伊说，尽管夏天普遍高温，但当前高温天气仍然超出正常，“非常极端”。他说，西班牙大部分地区目前夜间气温仍高于25摄氏度，对家里没有装空调的人们尤为不利。

欧洲南部多地目前正遭热浪袭击。世界气象组织说，地中海地区目前测得气温高出寻常8月的数据，为“极端”天气。

意大利西西里岛11日报告最高温达到48.8摄氏度，若核实无误将创下欧洲最高温纪录。目前这一纪录为1977年夏天希腊雅典录得的48摄氏度。

在意大利中部和北部的罗马、佛罗伦萨以及博洛尼亚等地，气温达到37摄氏度。意大利卫生部因此对包括这三地在内的16个城市发布红色高温预警，提醒当地老弱人群注意防暑降温。

由于预计气温可能超过40摄氏度，葡萄牙政府对全国逾七成地区发布野火风险“显著增加”预警。（袁原）（新华社专特稿）

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