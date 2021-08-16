新华社东京8月15日电（国际观察）战败76年后，日本离真实历史越来越远

新华社记者郭丹

今年8月15日是日本战败投降76周年，日本政府像往年一样在位于东京的日本武道馆举行“全国战殁者追悼仪式”。日本首相菅义伟在致辞中避而不谈日本对亚洲各国实施侵略战争和殖民统治的历史事实，更没有提到反省与道歉。此外，数名内阁成员还参拜了供奉有二战甲级战犯牌位的靖国神社。

分析人士指出，日本年年不忘纪念战争，但距离真实的战争历史却越来越远。政客喊着“和平”口号却忙于“拜鬼”，民众因为历史教育缺失变得无知。这些都再次折射出日本社会扭曲的历史观和政客虚伪丑陋的嘴脸。

政客忙于“拜鬼”

菅义伟当天首次以首相身份在“全国战殁者追悼仪式”上致辞。他继承了前任安倍晋三的做法，在致辞中没有提及对亚洲国家的加害和日本的反省。至此，日本首相已连续9年未在“8·15”致辞中提及加害和反省。

与此同时，菅义伟内阁不少成员近日忙于到靖国神社“拜鬼”。日本防卫大臣岸信夫和经济再生担当大臣西村康稔13日参拜了靖国神社，其中岸信夫的参拜是日本在任防卫大臣时隔4年8个月再次参拜。“8·15”当天，又有3名内阁大臣参拜靖国神社，分别是文部科学大臣萩生田光一、环境大臣小泉进次郎、世博担当大臣井上信治，其中萩生田和小泉都是连续两年参拜。

图为2016年4月22日拍摄的日本跨党派国会议员团体“大家都来参拜靖国神社国会议员之会”成员参拜靖国神社的资料照片。（新华社记者马平摄）

菅义伟本人虽未参拜，但以“自民党总裁”名义送去了“玉串料”（祭祀费）。此外，前首相安倍晋三以及“大家都来参拜靖国神社国会议员之会”会长尾辻秀久、外务副大臣鹫尾英一郎、前总务大臣高市早苗、前防卫大臣稻田朋美等一些政客也都参拜了靖国神社。

中韩等遭受过日本侵略的亚洲国家已多次对日本政客参拜靖国神社表达不满和抗议。中国国防部13日就岸信夫参拜靖国神社表示，此事再次反映出日方对待侵略历史的错误态度和挑战战后国际秩序的险恶用心，中方要求日方认真反省侵略历史，时刻牢记历史教训，采取措施纠正错误，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

民众史观扭曲

不仅日本政客公然淡化、美化侵略历史，许多日本民众也严重缺乏对真实战争历史的认知，形成了扭曲的历史观。

今年8月6日和9日，日本广岛市和长崎市分别举行了原子弹轰炸纪念仪式。德国驻日使馆9日在社交媒体上发文，在对原子弹轰炸的死者表示哀悼的同时，指出日本遭到原子弹轰炸的“源头是德国和日本的民族主义和军国主义所引发的战争”。

此文一出立刻引起日本网民围攻。“怎么能把日本和德国纳粹相提并论？”“日本是被迫进行自卫战。”“日本发动战争的原因是美国对日本的经济封锁。”留言区的种种奇谈怪论令人咋舌。

日本明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至表示，日本一直以来正当化和美化侵略战争，蔑视和歧视被侵略国家，这反映的是日本未能承认错误、未能惩罚侵略战争责任人、未能进行全社会的真正反省。

石田指出，日本的学校教育也没有在形成正确史观上发挥作用。中小学历史课本对日本的侵略战争没有明确定性，关于加害历史的描述越来越少，学校还因授课时长限制几乎不教授近代史，通过学校教育学到的战争史除了“被空袭、被原子弹轰炸”的“被害”历史之外几乎什么也没有。像洪水一样泛滥的历史修正主义和蔑视亚洲国家的言论乘虚而入，对网络世代的年轻人产生了巨大影响。

歪理暴露虚伪

尽管在历史认识上受到亚洲受害国和国际社会批评，但日本政客对此满不在乎，还兜售一套美化侵略历史的歪理。

菅义伟在“8·15”致辞中将死于侵略战争的日军士兵描述为“担忧着祖国的未来、祈愿着家人的幸福而倒在战场上”的人，宣称日本现在的和平与繁荣是“建立在战殁者宝贵的生命和苦难的历史之上”。

岸信夫在参拜靖国神社后针对可能招来的中韩等国的批评声称，“对战争英灵表达尊崇是理所应当的”。

分析人士指出，日本政客一边将“守护和平”挂在嘴边，一边却把在侵略战争中死亡的士兵尊崇为“英灵”，这体现了其声称的“和平理念”的虚伪。

这种虚伪在日本对待核武器的态度上也很明显。日本政府一直以“原子弹轰炸唯一受害国”自居，声称要在追求“无核武世界”方面发挥领导作用，但却以“安全威胁”为由拒绝签署众多无核国家参加的《禁止核武器条约》。广岛和长崎市长在今年的原子弹轰炸纪念仪式上均要求日本政府签署该条约，但菅义伟拒绝回应。

石田隆至表示，追求“无核武世界”的表态只有在与民族主义、军国主义、侵略战争诀别后才会有分量。有着被原子弹轰炸的经历，却对加入《禁止核武器条约》态度消极，这凸显出日本政府的错乱。

(责编：徐祥丽、崔越)