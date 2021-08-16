新华社北京8月15日电 综合新华社驻外记者报道：阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉15日在社交媒体上说，总统加尼已离开阿富汗。阿富汗塔利班发言人当天晚些时候宣布，塔利班武装人员已进入首都喀布尔。

阿卜杜拉在社交媒体上公布了一段视频。视频中，他将加尼称为“阿富汗前总统”。据今日俄罗斯等媒体报道，加尼已同意辞职。不过这一消息尚未得到阿富汗总统府方面的证实。

另据塔吉克斯坦“亚洲之声”通讯社等媒体报道，加尼在阿富汗一些官员的陪同下已前往塔吉克斯坦，此后还将前往其他国家，但目前尚不清楚其下一步行程。这一消息尚未得到阿富汗总统府方面的证实。

阿富汗塔利班发言人穆贾希德当天在社交媒体上宣布，由于在喀布尔的阿富汗安全部队已放弃职责、四散而去，塔利班武装人员已进入喀布尔市内，以保障民众安全，维护社会秩序。

当天早些时候，塔利班发言人穆贾希德在社交媒体上说，塔利班的代表在喀布尔与阿政府商讨“和平移交权力”。阿富汗代理内政部长阿卜杜勒·萨塔尔·米尔扎夸勒同日说，政府将把权力移交给过渡政府。

据报道，一些外交人士正推动联合国安理会就阿富汗局势召开紧急会议。

美国国务卿布林肯15日在接受美国广播公司采访时说，美驻阿富汗使馆人员现已转移至喀布尔机场以确保安全。他表示，阿政府军已无力保卫国家，这一局面确实比美方预期的要快。

美军15日动用多架次直升机从驻阿使馆撤离人员，其使馆院内当天升起股股浓烟。一些消息人士说，这是美外交人员在“紧急销毁敏感文件”。

俄罗斯总统阿富汗问题特别代表扎米尔·卡布洛夫对俄媒体说，俄美将就阿富汗局势保持沟通，并将关注事态发展以决定后续举措。

英国外交大臣拉布在社交媒体上对阿富汗局势“深表担忧”。英国媒体报道，他将提前结束休假返回英国。英国议会18日将就如何应对阿富汗局势召开会议。

北约当天发表声明说，北约将继续保持其在喀布尔的外交存在，并为喀布尔机场保持运转提供协助。

巴基斯坦外交部消息人士说，一个阿富汗高级别政治代表团15日抵达巴基斯坦，代表团中包括阿富汗国民议会人民院议长拉赫马尼。巴外交部还发表声明说，巴基斯坦正密切关注阿富汗局势变化，将继续支持政治解决阿富汗问题。

另据媒体报道，德国15日关闭在喀布尔的驻阿使馆，并将派遣军用运输机安排人员撤离。加拿大外交部说，其驻阿富汗使馆工作人员正在返回加拿大途中。俄罗斯驻喀布尔大使馆官员表示，俄罗斯大使馆没有受到威胁，不需要疏散人员。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。到了7月8日，拜登又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。

自美国和北约军队撤军以来，阿富汗塔利班加大攻势，攻占多个省市。按照塔利班方面的说法，该组织迄今已攻占全国34个省会城市中的30个。（参与记者：史先涛、李浩、张继业、刘品然）

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