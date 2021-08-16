新华社北京8月15日电 《参考消息》日前刊登英国《金融时报》网站报道《港口面临自集装箱运输开始以来的最大危机》。报道摘要如下：

港口总是面临海浪、雾和风暴造成的延误，但新冠疫情带来了自65年前开始集装箱运输以来最大的混乱。

相关机构表示，疫情凸显港口迫切需要投资。过去一年，整个港口基础设施系统都不堪重负。物流供应商德迅公司数据显示，目前有353艘集装箱船滞留在世界各地的港口之外，是今年早些时候的两倍多。

疫情引发的网购热潮推高对次日达服务的需求，船运拥堵导致库存短缺和送货延误，抬高商品价格。疫情导致的边境管制、保持社交距离规定和工厂关闭都对传统供应链造成破坏，导致一些航路运费飙升。

疫情暴发前，港口已面临压力，需通过操作自动化、物流去碳化以及建设可处理新一代更大型船只的设施升级基础设施。而新的基础设施建设需要时间。

英国埃信华迈公司表示，一些港口可能无法适应新的大型船只。同时，疫情还凸显整个供应链需要加强协调、信息交流和数字化的必要性。

(责编：徐祥丽、崔越)