新华社波哥大8月15日电（记者高春雨）第14届“汉语桥”世界中学生中文比赛哥伦比亚赛区决赛15日以在线方式举行。

当天，共有7名选手围绕“追梦中文，不负韶华”进行了主题演讲和才艺展示。来自哥伦比亚中文中心的阿马娅·阿旺萨夺得冠军。阿旺萨在接受新华社记者采访时说，她今后想做一名医生，渴望学习中医，通过中西医结合造福民众。

中国驻哥大使蓝虎在致辞中表示，“汉语桥”大赛已成为哥伦比亚学生全面立体感知中国发展、了解中国文化内涵的金色品牌，为增进中哥人文交流、促进民心相通发挥了积极作用。选手们表现出色，讲述的亲历中哥携手抗疫、合作共赢的故事感人至深，表达了哥伦比亚青少年致力于中哥友好的历史担当。

哥国民教育部长玛丽亚·安古洛说，“汉语桥”是哥中两国文化教育界的盛事，选手们为深化哥中民间友好及两国建交41周年献上了一份难忘的礼物。

哥文化部副部长阿德里安娜·帕迪利亚说，“汉语桥”中学生大赛用实际行动为哥中携手共进搭建了一座“友谊之桥”；“汉语桥”跨越大洋，为两国青少年进行文化互鉴架起了一座“心灵之桥”；“汉语桥”为培养新一代具有世界眼光、国际视野、多元文化的高素质人才筑造了一座“未来之桥”。

本次比赛由中国驻哥伦比亚大使馆、中外语言交流合作中心、哥国民教育部、哥文化部举办，从初选、预赛到决赛前后历时3个多月。

(责编：徐祥丽、崔越)