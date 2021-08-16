人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

“汉语桥”中学生中文比赛哥伦比亚赛区决赛落幕

2021年08月16日08:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社波哥大8月15日电（记者高春雨）第14届“汉语桥”世界中学生中文比赛哥伦比亚赛区决赛15日以在线方式举行。

　　当天，共有7名选手围绕“追梦中文，不负韶华”进行了主题演讲和才艺展示。来自哥伦比亚中文中心的阿马娅·阿旺萨夺得冠军。阿旺萨在接受新华社记者采访时说，她今后想做一名医生，渴望学习中医，通过中西医结合造福民众。

　　中国驻哥大使蓝虎在致辞中表示，“汉语桥”大赛已成为哥伦比亚学生全面立体感知中国发展、了解中国文化内涵的金色品牌，为增进中哥人文交流、促进民心相通发挥了积极作用。选手们表现出色，讲述的亲历中哥携手抗疫、合作共赢的故事感人至深，表达了哥伦比亚青少年致力于中哥友好的历史担当。

　　哥国民教育部长玛丽亚·安古洛说，“汉语桥”是哥中两国文化教育界的盛事，选手们为深化哥中民间友好及两国建交41周年献上了一份难忘的礼物。

　　哥文化部副部长阿德里安娜·帕迪利亚说，“汉语桥”中学生大赛用实际行动为哥中携手共进搭建了一座“友谊之桥”；“汉语桥”跨越大洋，为两国青少年进行文化互鉴架起了一座“心灵之桥”；“汉语桥”为培养新一代具有世界眼光、国际视野、多元文化的高素质人才筑造了一座“未来之桥”。

　　本次比赛由中国驻哥伦比亚大使馆、中外语言交流合作中心、哥国民教育部、哥文化部举办，从初选、预赛到决赛前后历时3个多月。

(责编：徐祥丽、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部