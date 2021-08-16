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阿富汗总统加尼：离开阿富汗是为了避免流血冲突

2021年08月16日08:23 | 来源：新华网
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　　新华社喀布尔8月15日电 阿富汗总统加尼15日宣布，他已离开阿富汗，此举是为了避免流血冲突。

　　加尼当天在社交媒体上发表声明说，他面临的是一个艰难抉择。如果他坚持留下来，将有无数同胞被杀害，首都喀布尔也会遭到破坏，这将是一场巨大的灾难。为了避免民众惨遭杀害，他决定离开阿富汗。

　　加尼在声明中没有明确表示已经辞职，也没有说明去向。据塔吉克斯坦“亚洲之声”通讯社等媒体报道，加尼在阿富汗一些官员的陪同下已前往塔吉克斯坦，此后还将前往其他国家，但尚不清楚其下一步行程。这一消息未得到阿富汗总统府方面的证实。

　　当天早些时候，阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉在社交媒体上说，“阿富汗前总统”加尼已离开阿富汗。

　　阿富汗塔利班发言人穆贾希德15日在社交媒体上宣布，塔利班武装人员已进入喀布尔市内。塔利班的代表在喀布尔与阿政府商讨“和平移交权力”。阿富汗代理内政部长阿卜杜勒·萨塔尔·米尔扎夸勒同日说，政府将把权力移交给过渡政府。

　　阿富汗前总统卡尔扎伊当天在社交媒体上说，阿富汗已组建一个“协调委员会”，为权力的和平过渡做准备，并负责维护安全、法律和秩序。协调委员会成员包括卡尔扎伊、阿卜杜拉，以及阿富汗伊斯兰党领导人、前总理古勒卜丁·希克马蒂亚尔。该委员会要求阿富汗政府军和塔利班避免冲突和混乱。

　　自美国和北约军队5月撤离阿富汗以来，阿富汗塔利班加大攻势，攻占多个省市。按照塔利班方面的说法，该组织迄今已攻占全国34个省会城市中的30个。

(责编：徐祥丽、崔越)

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