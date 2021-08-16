本报记者 李嘉宝

7月30日，山东烟台港，大批出口工程机械在集结等待装船。

唐 克摄（人民图片）

据中国商务部近日发布的数据，今年1至7月，中国货物贸易出口总值11.66万亿元人民币，创历史同期新高，同比增长24.5%，增速为10年来新高。中国最新出口数据表现亮眼，引发国际社会高度关注。中国商品畅销国际市场，魅力何在？外媒纷纷寻找答案。

“几乎填满所有已知领域”

中国商务部数据显示，从出口市场来看，1至7月，中国对美国、欧盟、日本等传统市场出口合计增长22.6%；与新兴市场贸易合作不断深化，对东盟、拉美、非洲等新兴市场出口合计增长26.5%，拉高整体出口增速13个百分点。

“今日俄罗斯”电视台网站近日报道称，“目前，中国的出口贸易几乎填满了全球所有已知领域的产品。尤其是中国的电子产品，拓展到了全球更多地方。”

“疫情期间，‘中国制造’的标签特别受欢迎。”美国《纽约时报》一篇报道指出，“美国和欧洲的公司转向购买中国生产的零部件，被困家中的人们重新进行装修和翻新，还要在封锁期间储存更多食物，也转向了中国商品。”有外媒观察到，在海外社交平台上，带有“中国制造”标签的短视频十分火爆，许多外国网友点赞留言，询问如何购买商品。

韩国《中央日报》注意到，东京奥运会使用的比赛装备中，大约有一半来自中国。“首先映入眼帘的是，由11个国家、29名难民组成的难民代表团所穿服装，是由中华老字号品牌企业‘恒源祥’制作提供的；奥运比赛场上，中国制造随处可见，中国企业为乒乓球、羽毛球、举重、跆拳道、射箭、摔跤等多项比赛提供所需装备；中国网络技术也发挥了巨大作用，中国企业阿里巴巴利用3D技术追踪运动员比赛画面，为无法来现场的观众提供了良好的观赛体验。”

“中国制造业的竞争能力已经得到世界的认可。”《中央日报》指出，过去中国主要为其他工厂做代工产品，如今中国有能力为奥运会等各种国际比赛提供高质量的中国产品。“中国制造”出现在奥运会上，对中国运动员来说，是一种特殊的加油鼓劲方式。

《日本经济新闻》日前刊文称，中国企业正将重点放在创新和品牌建设上，以此来改善西方消费者的认知，从而打造全球品牌。文章援引一位市场咨询师的话说，中国品牌在“讲故事“方面表现得非常好，产品能同时满足功能和情感这两种需求。

“出口产品科技水平提升”

中国商务部指出，外贸发展新动能持续增强，新能源汽车带动汽车出口增长。今年1至7月，汽车出口同比增长102.5%，增速创历史同期新高。

在路透社看来，时下中国电动车和新能源企业发展势头良好。“中国最新五年规划下可再生能源的预期产能，足以为乐观预期提供充足的理由。”

新加坡《联合早报》近日报道，中国对世界承诺力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。一些全球顶级资产管理公司认为，鉴于良好的收益前景和政策支持，中国可再生能源类企业将保持强劲发展势头，未来仍有进一步延续的空间，中国有望继续在全球电动车电池和太阳能电池板生产领域占据主导地位。此外，业内主要公司的国际化扩张进一步增强了全球基金的信心。

随着中国制造业科技水平的不断提升，越来越多的“中国制造”凭借科技范儿“圈粉”国际市场，引发外媒热议。

韩国《中央日报》指出，“中国制造”已不单单是“制造”，更是技术上的创造。利用更加先进的技术制造的中国商品，是值得信赖的。“中国制造”的质量在世界名列前茅。

彭博社近日报道，哈佛大学的一项研究显示，近年中国出口产品的科技水平在提高。该研究以出口产品的先进性和复杂性为指标，结果显示，中国2019年的排名比2018年上升3位。一位研究人员表示，尽管这项研究尚未包含新冠肺炎疫情暴发期间的数据，但他相信中国的排名将继续提升。“中国出口产品的技术水平已经超过了一些发达国家，若要继续保持这一趋势，就要继续进行技术创新。”

“今日俄罗斯”网站8月7日刊文分析了哈佛大学这项研究传递的信号。文章指出，研究结果清晰表明，打压中国发展没有效果，中国不会减缓发展。“中国通过不断提升科技实力，在全球供应链上攀升而非脱离。‘中国制造’曾被误以为廉价、低端，但这与事实不符。这样的话语不仅带着对中国的成见，显然也没看到过去20年中国工业能力的转变。中国正通过增加对其他地区的高科技出口，克服华盛顿发起的贸易战和科技战带来的负面影响。”

“疫情下稳定全球供应链”

在新冠肺炎疫情冲击多国生产的背景下，“中国制造”不断提质增量，根据世界市场的变化及时做出调整，为稳定全球产业链供应链发挥了重要作用。外媒给予积极评价。

“中国出口升至历史新高。”美国有线电视新闻网刊文称，当疫情搅乱全球，中国迈出稳健脚步，经济表现超过其他所有主要经济体。“中国开门做生意，满足了各国对防护装备和电子产品的大量需求。”美国《华尔街日报》也指出，中国能够大量生产和出口医疗物资以及笔记本电脑等居家办公设备。“中国工厂做好了为其他国家消费者服务的准备。”

希腊“现代外交”近日刊文称，中国经过30多年的专注、严谨和努力才获得全球制造业中心的地位。面对疫情带来的挑战，中国经济展现韧性。中国守住了自己的阵地，全球制造业中心的地位保持不变。预计未来中国的低端生产活动将逐渐减少，继续在高端领域扩大出口市场份额。“从目前来看，有中国参与的全球供应链是稳固的。”

“中国现在是全球经济的基石。”“今日俄罗斯”电视台网站的一篇文章分析指出，中国的供应链比任何国家更具韧性和竞争力。首先，中国劳动力丰富、基础设施完善，具有无可比拟的成本优势；其次，中国市场规模大，国内需求强劲，使得企业更易盈利和发展；最后，中国在诸多优势下早已确立全球贸易和商业中心的地位，具备全球规模的制造业和工业能力。再加上“一带一路”倡议和中欧班列的有力支持，中国仍是全球供应链的核心组成部分，一些西方国家鼓吹与中国“脱钩”，在现实中是不可能的。

(责编：白宇、赵欣悦)