8月15日，在海地莱凯，人们站在一栋被地震损毁的房屋前。新华社发（凯瑟琳·埃尔南德斯 摄）

新华社墨西哥城8月15日电（记者王钟毅）太子港消息：海地民防部门15日说，截至当天中午，海地西部地区14日发生的7.2级地震已造成724人死亡。

海地民防部门负责人杰里·钱德勒15日中午在记者会上说，地震已造成至少724人死亡、2800人受伤。大部分遇难者位于受灾最严重的西南部地区。

8月15日，在海地莱凯，救援人员在一栋被地震损毁的房屋旁工作。新华社发（凯瑟琳·埃尔南德斯 摄）

据当地华侨介绍，截至目前，没有华侨华人在此次地震中伤亡的消息。

据美国地质调查局地震信息网消息，当地时间14日7时29分，海地西部尼普斯省发生7.2级地震，震中距海地首都太子港约150公里，震源深度约10公里。海地总理亨利已抵达灾区指挥救援，并宣布海地开始实施为期一个月的国家紧急状态。

8月15日，在海地莱凯，医护人员在地震灾区工作。新华社发（凯瑟琳·埃尔南德斯 摄）

海地位于加勒比海北部的伊斯帕尼奥拉岛，人口超过1000万。2010年1月12日，海地发生7.3级地震，超过30万人遇难。（参与记者：陈威华）

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