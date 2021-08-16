■ 任成琦

在反华政客的政治操弄下，近一段时间以来美国打“台湾牌”花样百出，动作频频。

日前，美国国会参议院通过议案，要求美国国务卿制定战略使台湾重获世界卫生组织观察员地位。台美根据今年3月签订的所谓的海巡合作备忘录，近日召开了首次工作小组会议。美国近期又宣布向台出售武器，这是拜登政府上任以来首度对台军售。“美国在台协会”主席莫健称，台海局势不确定性升高，“美国需强化区域吓阻力”云云。8月10日，美国国务院发言人普莱斯在推特上表示支持立陶宛发展与台湾关系，并倒打一耙，谴责中国的合理反制。

美国不断以“打擦边球”和“切香肠”方式在台湾问题上制造事端，凡此种种，祸害不浅。美国相关做法严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背国际法和国际关系基本准则，损害中国主权和安全利益，粗暴干涉中国内政，同时也严重损害中美关系和台海和平稳定。我们坚决反对美方打“台湾牌”，坚决反对美方与中国台湾地区签署任何具有主权意涵的协议或进行有关活动，坚决反对向台出售武器。

当前台海局势复杂严峻，根源是民进党当局及“台独”分裂势力勾连外部势力，不断进行谋“独”挑衅，破坏和平稳定。一段时间以来，美西方反华势力和民进党当局却不断唱和，鼓噪“中国威胁”、渲染“台海危机”，颠倒黑白、其心可诛。美国编织种种借口向台出售武器，企图维持所谓“台海吓阻力”，只会增添民进党当局“倚美谋独”“以武谋独”的幻想，给台海地区和平稳定带来更大威胁，给两岸人民利益福祉带来更大危害。

坚持一个中国原则是国际社会普遍共识。立陶宛政府却反其道而行之，允许台湾当局以“台湾”名义设立“代表处”，同台湾当局发展官方实质关系，公然违背中立两国建交公报精神，严重损害中国主权和领土完整，严重违反国际社会共识，中方作为主权国家，有权也应当做出正当合理的反应。美方无权指手画脚，也没有资格说三道四。如今有人主动跳出来，印证了“来说是非者，便是是非人”的箴言，暴露出美国为打压中国发展而不择手段的真面目。

台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。美国必须充分认清台湾问题的高度敏感性，停止向“台独”分裂势力发出错误信号。针对美方频打“台湾牌”的政治操弄，中方已经表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施。

维护国家主权和领土完整是国家的核心利益，是包括台湾同胞在内的全中国人民的共同责任。民进党当局的“台独”分裂图谋和外部势力为谋取政治私利、遏制中国和平发展而大打“台湾牌”，是当前对台海和平稳定的最大威胁，是对包括台湾同胞在内的中国人民根本利益的挑衅。

对于任何胆敢挑战中国国家主权和领土完整的行径，14亿多中国人民绝不答应。“台独”是死路一条，美国必须停止向“台独”势力发出错误信号，任何支持“台独”、分裂中国的图谋也绝不会得逞！

（作者为本报评论员）

(责编：白宇、赵欣悦)