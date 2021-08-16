本报驻墨西哥记者 刘旭霞

日前，墨西哥首都墨西哥城的空中“电缆巴士”2号线在伊斯塔帕拉帕区投入运营。此前不久，连接墨西哥城库奥特佩克社区和印第奥贝尔德地铁站的1号线（见上图，新华社发）也已全线贯通。“电缆巴士”这一新公交系统的形成，为缓解墨西哥城的交通拥堵问题提供了新思路。

“电缆巴士”2号线全程长10.6公里，共设7个车站，配备308个独立车厢，每间车厢可容纳10人，每趟运行时间约40分钟，可换乘地铁和公交线，每日可为数万人提供出行服务。收费标准为每人7比索（1美元约合20比索），70岁以上的老年人、残疾人士以及5岁以下儿童免费。

该交通系统以电力为动力，车站和车厢内拥有无线网络、照明设施和安全监控摄像头，还配备了包括电缆防雷、车站应急电机和24小时电缆监测系统等安全设备。线路运营安全得到相关机构的认证，通过了包括信号系统、自动驾驶、集中控制、高压电能、高压变电站、轨道电话设施等方面的审核。安防人员还获得高空救援国际认证，一旦“电缆巴士”在运营时出现紧急情况，可随时准备提供救援。

墨西哥城雇主联合会交通委员会主席尼可拉斯·巴亚雷斯介绍说，这一新的空中交通运输系统按照严格的规范建造和运营，基础设施满足较高安全标准，对提高交通运输质量、减少拥堵、保护环境和城市发展将产生重要影响。墨城交通部门认为，目前最重要的是采取必要的预防措施和维护工作，保障“电缆巴士”的正常运行，为乘客提供更多安全感和信任感。

数据显示，2019年墨西哥城交通拥堵程度在世界位于前列，驾驶员每年堵在路上的时间总长达到6.5天。墨西哥城市长克劳迪娅·欣鲍姆说：“这是一种高效、现代化的交通方式，将缩短民众出行时间，有助于加快提高人口密度较高地区的交通便利性。”墨西哥城工程和服务局局长赫苏斯·梅迪纳表示，“电缆巴士”1号线和2号线建设分别投资30亿比索左右，将提升该地区的城市面貌。

由于地面交通基础设施无法满足拉美许多城市人口增长的需求，“电缆巴士”成为不少多山地城市的选择。哥伦比亚的麦德林、委内瑞拉的加拉加斯、巴西的里约热内卢、玻利维亚的拉巴斯等拉美城市都建立起了缆车交通系统，以缓解地面交通拥堵状况。

“电缆巴士”的运营也激励了墨西哥城政府部门对传统公交运输工具进行改进。巴亚雷斯呼吁墨相关部门推动传统公共交通工具引入更多先进技术，推动城市交通转型与升级。

（本报墨西哥城8月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 16 版）

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