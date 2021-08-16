新华社圣保罗8月13日电 （记者宫若涵）巴西圣保罗市议会13日举行“中国移民日”线上庆祝活动，以迎接8月15日“中国移民日”的到来。中国驻圣保罗总领事陈佩洁、华侨华人代表和巴西各界友好人士50余人出席了活动。

陈佩洁在活动致辞中说，今年8月15日也是中巴建交47周年纪念日，华侨华人把圣保罗市当成自己的第二个家乡，长期以来付出热爱、作出贡献、得到认可。疫情下两国守望相助、共克时艰，侨胞们开展互助帮扶，向当地社会捐赠多批次抗疫物资和食品篮。期待中巴双方能继续深化友好交往，共同致力于构建中巴命运共同体，更好造福两国人民。

设立“中国移民日”的倡议者、圣保罗市议员埃迪尔·萨莱斯赞扬华侨华人为当地经济社会发展和抗击疫情做出的贡献，并感谢中国政府在防疫物资和疫苗合作等方面为巴西提供的支持。

中巴两国于1974年8月15日建交。2018年，时任巴西总统特梅尔签署法令，将每年的8月15日设立为“中国移民日”。

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 16 版）

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