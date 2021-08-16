本报驻美国记者 吴乐珺

美国纽约联邦储备银行近日发布的一份报告显示，在房屋抵押贷款热潮推动下，第二季度美国家庭债务创下2013年以来最快增速，达到14.96万亿美元。

根据纽约联储公布的数据，第二季度美国家庭总负债增加了3130亿美元，环比增幅为2.1%，是自2013年第四季度以来的最大增幅。

房屋抵押贷款是家庭债务的最大组成部分，第二季度新增抵押贷款债务1.22万亿美元，比上个季度增加了2820亿美元，截至6月底达到10.44万亿美元。新冠肺炎疫情发生以来，受低息利率、远程办公对更宽敞居家空间的需要等因素影响，房贷需求激增，房价也因此大幅上涨。美国主要房产抵押贷款企业房利美最新预测显示，由于创纪录的住房需求和有限库存，预计2021年美国所有城市的房价年增长率将达到14.8%，远高于此前8%的预测。达拉斯联储总裁罗伯特·卡普兰担心，房地产市场的繁荣看起来像一个威胁金融稳定的泡沫。

一些业界人士预测，随着供应链中断、材料成本上涨和劳动力短缺等因素得到缓解，以及房屋建筑商增加新房建造，房价上涨将会放缓。

信用卡债务也是美国家庭债务主要组成部分。纽约联储的数据显示，第二季度信用卡借款增加了170亿美元。汽车贷款增加了330亿美元，达到2020亿美元。第二季度未偿还的学生贷款债务为1.57万亿美元。自疫情发生以来，联邦政府出台了有关措施，让大多数未偿还的学生贷款延期还贷至9月30日。皮尤慈善信托基金会春季进行的一项调查显示，2/3的受访者表示，当禁令到期时，他们将难以负担还款。近日，美国教育部宣布，联邦学生贷款将暂停支付至明年1月底。

纽约联邦储备银行微观经济数据中心主管乔纳·斯加利表示：“过去4个季度，抵押贷款和汽车贷款的发放速度非常强劲，信用卡借款需求反弹。”第二季度新增账户2.06亿户，而作为消费信贷需求的指标之一，信贷咨询数量过去6个月增加到1.21亿美元，比上一季度增加了3.7%。

“一些房主仍在为他们的贷款而挣扎。”路透社报道称。数据显示，截至6月底，仍有略低于200万份的抵押贷款处于延期计划中。斯加利对此表示，一旦延期贷款计划结束，他们很容易受到财务危机的影响。

（本报华盛顿8月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 16 版）

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