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德国经济逐步进入增长区间

本报驻德国记者  李  强
2021年08月16日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　德国联邦统计局近日发布的最新数据显示，6月德国商品出口额环比增长1.3%，超过此前0.4%的预测，这是德国商品出口额连续第十四个月环比上升。联邦统计局此前发布的季度经济数据显示，今年第二季度德国经济与去年同期相比增长9.2%。

　　德国联邦外贸与投资署专家托马斯·博扬对本报记者表示，自5月以来，德国新冠肺炎疫情形势趋缓，管控措施陆续放松，经济逐步进入增长区间。博扬援引联邦统计局数据认为，今年6月德国工业订单环比增长4.1%，超过此前1.9%的预测。“从第二季度开始的增长，将在下半年变得更加强劲。”

　　德国电子电气行业依赖出口，受经济形势向好等影响尤为明显。根据德国电子电气行业协会公告，今年1月至5月，全行业出口额同比增长11.8%，达894亿欧元。其中，中国是第一大出口市场，今年前5个月对华出口同比增长11.2%，达101亿欧元。截至目前，该行业今年实现的增长已弥补去年全年受疫情影响产生的损失。

　　博扬表示，德国与欧盟及非欧盟国家的对外贸易额均呈现增长态势。世界经济正在回暖，特别是中国等一些经济体经济形势良好，受此影响，德国经济未来几个月将保持乐观增长前景。

　　欧盟委员会也对德国经济前景持乐观态度，预计该国经济2021年将增长3.6%，2022年有望增长4.6%，恢复至疫情前水平。欧委会同时警告称，这一估计是基于下半年疫情形势稳定、管控措施进一步放松的前提下。欧委会负责经济事务的委员真蒂洛尼表示：“德尔塔变异毒株的蔓延提醒人们尚未走出疫情阴影。”

　　与此同时，出于对疫情形势的担忧，一些经济研究机构近期下调德国经济增长预期。欧洲经济研究中心近日将德国8月经济景气指数调至40.4，低于上月的63.3。德国伊弗经济研究所预测的商业景气指数表现同样不如预期。

　　伊弗经济研究所所长菲斯特认为，对疫情反复的担忧和供应链瓶颈，是拖累德国经济预期的主要原因。博扬分析称，疫情使全球供应链被打乱或中断，中间产品短缺致使德国工业、建筑和汽车等行业面临困难。据悉，由于芯片供应不足，德国宝马集团莱比锡工厂上月底不得不暂停部分生产线，一周5个工作日中仅有一天开工。

　　（本报柏林8月15日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年08月16日 16 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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