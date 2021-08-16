本报记者 李志伟 谢亚宏

一段时间以来，美国政客不断借溯源问题搞政治操弄，对美国自身早期病例和生物实验室的重重疑云避而不谈。目前，已经有很多线索显示，新冠病毒可能在2019年年底之前已在美国多地出现。多国媒体、专家等纷纷表示，美方应拿出透明、负责态度，公布并检测早期病例数据，允许国际社会彻查德特里克堡和美国在海外200多个生物实验室。

“究竟有多少人被误认为流感或肺炎患者，而实际是新冠病毒感染者？”

2019年下半年以来，美国的一些公共卫生事件疑点重重。据多家美国媒体报道，美国威斯康星州2019年7月大规模暴发“电子烟肺炎”并席卷多州，患者肺部CT部分区域呈现团状模糊的白色，呈现“大白肺”状态，与新冠肺炎症状极其相似。英国广播公司2019年9月称之为“美国电子烟肺病潮”，“病人症状包括咳嗽、气喘、疲倦，部分人曾经呕吐或腹泻”。

2019年7月，弗吉尼亚州发生不明原因呼吸系统疾病，靠近马里兰州德特里克堡生物实验室的两家养老院出现不明原因导致肺炎的呼吸道疾病。2019年9月，马里兰州报告称“电子烟肺炎”患者病例数增加了一倍。

美国疾病控制和预防中心报告说，自2019年7月开始，已有2807人感染“电子烟肺炎”，死亡68例。高烧、干咳、呼吸困难、全身无力、磨玻璃状“白肺”影像——医生对病人的描述与新冠肺炎症状几无差别，且致病原因未知。但2020年2月份新冠肺炎开始流行后，疾控中心就停止了对“电子烟肺炎”相关数据的统计。另据美国媒体报道，2019年7月，弗吉尼亚州一家养老院曾经出现症状与新冠肺炎高度相似的“呼吸系统疾病暴发”。

美国有线电视新闻网报道称，“电子烟肺炎”是新冠肺炎疫情之前“美国的关键公共卫生危机”，“然后我们停止讨论这件事”。据估计，美国2019年冬季至少有3200万流感病例。生物学领域著名研究机构斯克里普斯研究所的遗传学家埃里克·托波尔2020年4月接受媒体采访时质疑：“究竟有多少人被误认为流感或肺炎患者，而实际是新冠病毒感染者？”

“美国很可能更早就出现了罕见的零星病例”

关于美国疫情早期病例数据的疑问也有很多。美国官方数据显示，美国2020年1月21日报告首例新冠肺炎病例，2020年2月29日报告首例新冠肺炎死亡病例。

美国《棕榈滩邮报》和《迈阿密先锋报》日前披露说，佛罗里达州卫生部网站曾发布当地2020年1月和2月出现新冠肺炎症状或新冠病毒检测结果为阳性的171名患者数据，然而这些数据于2020年5月4日晚被删除，后来该州卫生部发现删除数据导致病例号中断，又不得不恢复相关数据。

美国疾控中心研究人员2020年11月在美国《临床传染病》杂志上报告说，他们检测了美国红十字会2019年12月13日至2020年1月17日期间采集的7389份血液样本，结果发现其中106份含有新冠病毒抗体。美国疾控中心呼吸道病毒免疫学团队首席研究员娜塔莉·索恩伯格表示，这些研究前后一致，“美国很可能更早就出现了罕见的零星病例”。

美国《华尔街日报》报道称，血液样本显示，美国5个州出现新冠肺炎的时间比人们之前了解的要早，有人在2019年12月就已感染这种病毒。有媒体报道称，这一检测结果出来后，美国政府高官以“干扰对华溯源工作，对美国国家安全不利”为由叫停该溯源调查项目，封存了2020年1月2日以前的血液样本，不再检测。

“国际社会必须了解真相”

连日来，多国专家和媒体纷纷发声，支持对美国、对德特里克堡生物实验室进行溯源调查。该实验室曾是美国陆军传染病医学研究所的一个站点，于2019年7月突然关闭。报告显示，这个特殊的实验室储存了各种致命病毒，如埃博拉、天花、非典、中东呼吸综合征和新型冠状病毒等。

菲律宾—金砖国家战略研究所等多家机构近日联合举办线上论坛暨《种族主义病毒无疫苗可用》新书发布会。多名学者就新冠病毒溯源问题发起网络联名请愿，呼吁国际社会扩大调查范围，尤其应调查美军德特里克堡生物实验室。目前网上签名请愿仍在开展，引发各界广泛关注。

请愿发起人之一、曾任菲律宾驻美国大使馆新闻官的帕格利纳万发布新书《种族主义病毒无疫苗可用》。帕格利纳万表示，各国应当以科学态度对待疫情相关议题，而不是施加政治干预。另一名请愿发起人、菲律宾专栏作家劳拉尔表示，由世界卫生组织牵头的新冠病毒溯源应当扩大调查范围，纳入德特里克堡生物实验室。很多与会者表示，美国应开放德特里克堡生物实验室调查，回应世界对病毒溯源真相的强烈诉求。

活动发起的网上请愿书表示，德特里克堡生物实验室至今仍是世卫组织专家不能忽视的一个谜，种种迹象表明该实验室“非常危险”。菲律宾网友评论称，“美国甩锅武汉实验室，就是为了分散人们对德特里克堡的注意力”“美国不择手段拒绝世卫组织调查，就是怕更多的黑暗秘密暴露”“国际社会必须了解真相”。

南非民主独立党主席、开普敦市议员安瓦尔·亚当斯日前在当地主流媒体《星报》等发表评论文章，批评美国部分人将新冠病毒溯源政治化，并认为世卫组织应考虑对美国德特里克堡生物实验室进行溯源调查。

俄罗斯《劳动报》评论员米哈伊尔·莫罗佐夫日前在俄自由媒体网发表文章指出，一些美国病毒学家和官员曾多次承认，在中国出现疫情之前，美国已有新冠肺炎死亡病例，但该情况没有得到足够重视。世卫组织专家组应前往美军德特里克堡和美方遍布全球的生物实验室展开调查。

（本报华盛顿、北京8月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)