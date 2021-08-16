新华社北京8月15日电 外交部发言人华春莹15日就日方涉靖国神社错误行径答记者问。

有记者问：据媒体报道，8月15日，日本首相菅义伟向靖国神社供奉了香火钱。前首相安倍晋三、几个内阁成员和一些国会议员当天或几天前分别参拜了靖国神社。中方对此有何评论？

华春莹说，今天是日本战败并宣布无条件投降76周年纪念日。76年前，中国人民同世界人民一道，打败了日本军国主义侵略者和法西斯主义，取得了正义战胜邪恶、光明战胜黑暗、进步战胜反动的伟大胜利。这一历史性时刻值得国际社会永远铭记！

华春莹指出，靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有罪行滔天的14名二战甲级战犯。日本一些政要在靖国神社问题上的所作所为，是对历史正义的亵渎，也是对包括中国在内亚洲受害国人民感情的严重伤害，再次反映出日方对待自身侵略历史的错误态度。

“中方已通过外交渠道在北京和东京向日方严正交涉，表达强烈不满和坚决反对。”华春莹说，中方敦促日方切实信守正视反省侵略历史的表态和承诺，在靖国神社等历史问题上谨言慎行，彻底同军国主义切割，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 03 版）

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